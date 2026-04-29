사립대 등록금 평균 22만7500원 올라

4년제 대학 67.7%가 올해 인상

사립대, 국공립보다 2배 비싸져



정부의 ‘등록금 족쇄’가 풀리자 올해 4년제 대학 10곳 중 7곳이 등록금을 올린 것으로 나타났다. 사립대 재학생은 평균 22만7500원을 추가 부담했다.



교육부는 4년제 대학 192곳과 전문대 125곳의 등록금 현황을 분석한 ‘2026년 4월 대학정보공시’ 결과를 29일 발표했다. 2026학년도에 등록금을 인상한 4년제 대학은 192곳 중 130곳(67.7%)이었다. 재학생 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 지난해보다 14만7100원 상승했다.



사립대 154곳 가운데 126곳(81.8%)이 등록금을 올렸다. 사립대 재학생 1인당 평균 등록금은 823만1500원으로 지난해보다 22만7500원(2.8%) 상승했다. 국공립대는 425만원으로 1만2200원(0.3%) 올랐다. 정부가 최근 사립대에 한해 등록금 인상을 허용하고 있어 사립대가 국공립대보다 2배 가까이 비싸졌다.



지역 격차도 상당했다. 수도권 대학은 827만원, 비수도권은 661만9600원이었다. 계열별로는 의학이 1032만5900원으로 가장 비쌌고 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다.



이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부의 ‘등록금 족쇄’가 풀리자 올해 4년제 대학 10곳 중 7곳이 등록금을 올린 것으로 나타났다. 사립대 재학생은 평균 22만7500원을 추가 부담했다.교육부는 4년제 대학 192곳과 전문대 125곳의 등록금 현황을 분석한 ‘2026년 4월 대학정보공시’ 결과를 29일 발표했다. 2026학년도에 등록금을 인상한 4년제 대학은 192곳 중 130곳(67.7%)이었다. 재학생 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 지난해보다 14만7100원 상승했다.사립대 154곳 가운데 126곳(81.8%)이 등록금을 올렸다. 사립대 재학생 1인당 평균 등록금은 823만1500원으로 지난해보다 22만7500원(2.8%) 상승했다. 국공립대는 425만원으로 1만2200원(0.3%) 올랐다. 정부가 최근 사립대에 한해 등록금 인상을 허용하고 있어 사립대가 국공립대보다 2배 가까이 비싸졌다.지역 격차도 상당했다. 수도권 대학은 827만원, 비수도권은 661만9600원이었다. 계열별로는 의학이 1032만5900원으로 가장 비쌌고 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다.이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지