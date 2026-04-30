현대엔지니어링, 미 태양광 발전사업 4600억원 PF 확보
힐스보로에… 2027년 상업운전
현대엔지니어링이 미국 ‘힐스보로 태양광 발전소’ 사업의 진행을 위한 안정적인 재원을 확보했다.
현대엔지니어링은 29일 한국산업은행을 포함한 국내외 총 4개 금융기관과 약 3억1000만달러(약 4600억원) 규모의 프로젝트 파이낸싱(PF) 금융 약정을 체결했다고 밝혔다. 확보한 사업 재원을 토대로 올 상반기 내 착공에 돌입한다.
미국 텍사스주 힐 카운티에 조성되는 힐스보로 태양광 발전소는 발전 용량이 200㎿ 규모다. 2027년 말 상업 운전이 목표로, 완공 시 연간 약 476GWh의 전력을 생산하게 된다. 미국 기준 약 4만6000가구에 전력을 공급할 수 있는 규모다.
현대엔지니어링은 “국내 건설사가 사업권 인수 후 인허가 연장, 전력판매계약(PPA), 투자와 금융 조달까지 전 과정을 주관한 최초의 해외 재생에너지 투자개발형 사업이라는 데에 의미가 있다”고 설명했다. 설계·구매·시공(EPC) 중심 사업 구조를 넘어 투자개발형 사업으로 포트폴리오를 확장하는 전환점이기도 하다.
현대엔지니어링 관계자는 “그간 축적해 온 EPC 수행 경험과 투자개발 역량이 결합된 사업 모델의 경쟁력을 입증했다”며 “이를 바탕으로 북미를 포함한 글로벌 ‘에너지 밸류체인 핵심 역할자’로 영향력을 지속 확대해나갈 계획”이라고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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