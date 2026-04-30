5·18 46주년 기획전 내달 광주서 오픈
8월 16일까지 5·18기록관서
파리서 열린 동명 전시 재구성
5·18민주화운동 제46주년 기획전 ‘광주 5·18: 도시 정체성과 민주주의’(사진)가 다음 달 1일부터 8월 16일까지 5·18민주화운동기록관에서 열린다.
광주시는 29일 “5·18기록관과 국가유산청이 공동 주관하는 이번 기획전은 지난해 프랑스 파리 귀스타브 에펠 대학교에서 열려 큰 반향을 일으켰던 같은 이름의 전시 성과를 바탕으로 마련됐다”고 밝혔다. 파리에서의 전시 내용을 국내에서 재구성해 1980년 5월의 광주를 사진과 영상으로 재조명했다는 것이다.
전시에선 5·18민주화운동을 한국 민주주의 발전의 전환점이자 인류 보편의 가치를 증명한 역사적 사건으로 규명한다. 전시는 사진 92점과 영상 6편으로 구성됐다. 이 가운데 80여점은 유네스코 세계기록유산으로 등재된 기록사진이다. 나경택·이창성·신복진 등 당시 현장을 누빈 국내 사진기자들의 기록이 상당수 포함됐다.
여기에 패트릭 쇼벨, 프랑수아 로숑, 노먼 소프, 로빈 모이어 등 해외 언론인의 기록물과 촬영 영상, 5·18민주화운동기록관 발굴영상 편집본, 위르겐 힌츠페터의 영상 등을 더해 1980년 5월의 현장을 입체적으로 시각화했다.
전체 섹션은 5·18의 전개 과정을 따라 ‘시위 진압 항쟁 저항 학살 애도 사진가들’의 7개 주제로 구성됐다. 학술세미나 ‘5·18 기록사진의 역사와 아카이브: 이미지, 증언, 기억’은 5월 8일 열린다. 5월 한 달간 5·18 관련 영화상영회도 운영된다.
김호균 5 18민주화운동기록관장은 “관람객들이 광주의 기록이 담고 있는 역사적 가치와 민주주의의 보편적 의미를 함께 성찰하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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