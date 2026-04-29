막 오른 춘향제… “춘향의 멋이 세계의 멋”
내달 6일까지 광한루원서 진행
공연·전시 등 160개 프로그램
대한민국 최장수 전통축제인 전북 남원의 춘향제(포스터)가 ‘춘향의 멋’을 앞세워 세계 시장 공략에 나선다.
남원시는 올해를 춘향제 100주년을 향한 원년으로 설정하고 축제를 단순 관광형에서 체류형·글로벌 축제로 전환하겠다고 29일 밝혔다. 96회를 맞은 이번 춘향제는 30일부터 5월 6일까지 남원 광한루원과 요천변 일대에서 열린다.
춘향제는 1931년 일제강점기 민족의식 고취를 위해 시작돼 단 한 해도 중단 없이 이어지며 한국 전통축제의 상징으로 자리 잡았다.
올해 축제의 핵심은 춘향이라는 고전 서사를 현대적 감각으로 재구성해 가치를 극대화하는 데 있다. 춘향을 단순한 고전 인물이 아닌 외면의 기품과 내면의 결기, 시대를 초월한 사랑의 상징으로 입체화했다. 이를 바탕으로 공연·체험·전시가 결합된 160여개 프로그램을 배치해 관람객의 오감을 자극할 계획이다.
축제의 시작은 글로벌 춘향 선발대회다. 광한루원과 요천변 일대에는 춘향 뷰티존이 조성된다. 폐막식에서는 한복 패션쇼가 펼쳐져 전통미의 현대적 재해석을 선보인다. 세계적인 삽화가 흑요석 작가와 협업한 춘향화첩 전시를 운영하는 등 야간 관광 콘텐츠가 강화됐다.
참여형 콘텐츠도 확대됐다. 전통혼례를 재현한 ‘춘몽 러브스토리’ ‘춘향 사랑춤 챌린지’ ‘사랑나눔 기부런’ 등의 프로그램이 운영된다. 특히 23개 읍면동 주민 5000여명이 참여하는 대규모 퍼레이드 춘향카니발은 대표적인 볼거리로 꼽힌다.
관람 환경도 개선됐다. 33곳 5000면 이상의 주차 공간이 확보됐으며 셔틀버스도 운영된다. 남원시는 차박 예약 시스템을 도입해 원거리 관광객의 체류 편의를 높여 축제를 체류형 관광으로 전환하는 기반을 마련했다. 외국인 관광객을 겨냥한 전략도 강화했다. 춘향 K-풍류 패키지, 한옥·국악·K-뷰티 체험 등 맞춤형 관광 프로그램을 확대 운영한다.
최경식 남원시장은 “기품·결기·사랑·전통을 중심으로 춘향의 가치를 현대적으로 재해석했다”며 “전통성과 세계성을 동시에 강화한 춘향의 멋을 함께 경험하길 기대한다”고 말했다.
남원=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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