입은 개헌, 몸은 호헌… 번번이 정략적 카드로 소비

범여권의 강력한 개헌 드라이브로 대한민국은 ‘87년 체제’에 종식을 고할 기회를 맞이했다. 국민의힘 의원 중 단 11명만 가세하면 개헌을 실현할 수 있는 최적의 여건이지만 정작 지난 39년간 국회가 실질적으로 개헌을 논의한 시간은 185시간에 불과한 것으로 분석됐다. 숙의의 공백을 정쟁으로 채워온 국회가 개헌 기회를 또 코앞에서 놓칠 것이란 비판이 제기된다.
국민일보가 1987년 이후 국회 회의록을 전수 분석한 결과 국회 차원의 개헌 논의가 이뤄진 건 20대 국회(2016~2020년) 한 차례가 전부였다. 당시 설치된 헌법개정특별위원회와 헌법개정및정치개혁특별위원회는 총 70번의 회의를 열었으나 정회 시간을 제외한 실질적인 논의 시간은 185시간에 그쳤다.
국회가 개헌특위 외에는 개헌 문제를 일절 논의하지 않은 건 아니다. 18대 국회 시기 헌법연구자문위원회를 시작으로 국회의장 직속의 개헌 연구 기구가 설치돼 개헌 초안과 논의 방향을 제시하는 역할을 수행했다. 그러나 어디까지나 자문역에 머물렀으며 여야 의원들이 마주 앉아 개헌 문제를 논의하는 토론의 장 역할을 하진 못했다.
이번 개헌 추진 과정에서 국민의힘의 불참으로 개헌특위 구성이 불발되자 우원식 국회의장은 6개 정당이 참여하는 제정당 연석회의를 구성했다. 3차례 진행된 연석회의를 통해 개헌안 내용에 대한 각 정당의 동의를 구하는 과정을 거쳤지만 이 역시 의원들이 자율적으로 구성한 정치 협의체일 뿐 법률에 근거를 둔 공식 기구는 아니었다.
여야는 주요 쟁점마다 평행선을 내달렸다. 최대 뇌관은 ‘권력구조 개편’이었다. 당시 여당이던 더불어민주당은 ‘대통령 4년 중임제’를, 자유한국당(현 국민의힘)은 이를 집권 연장 시도로 규정하며 반발했다. 국민의힘은 총리에게 실권을 주는 ‘분권형 개편’을 주장했지만 민주당이 받아들이지 않았다.
여야 교착상태 속에서 문재인정부는 2018년 3월 대통령안 발의로 돌파구를 모색했다. 그러나 자유한국당은 국회에서 쟁점 합의가 이뤄지지 않은 ‘톱다운(Top-down)’식 개헌이라며 표결 자체를 거부했다.
YS·DJ 모두 내각제 약속 파기
대선 국면마다 차기 대권주자들은 개헌을 외연 확장 수단으로 활용해 왔다. 김영삼·김대중 전 대통령은 13·14대 대선 국면에서 김종필 전 국무총리의 지지를 확보하기 위해 내각제 개헌을 약속했다. 내각제 약속은 곧 충청권에 기반을 둔 제3세력이었던 김 전 총리 측과 권력을 나누겠다는 선언이었다. 김영삼 전 대통령은 1990년 3당 통합 이후 1년 이내 내각제 개헌을 추진한다는 내용을 담은 ‘내각제 각서’에 서명하기도 했다. 김대중 전 대통령도 1997년 대선 당시 DJP 연합을 구성하고 “집권 후 2년 안에 내각제 개헌을 하겠다”고 약속했다. 그러나 두 대통령 모두 대권을 쥔 뒤로는 말을 바꿨다. 김영삼은 개헌 반대 여론을, 김대중은 국제통화기금(IMF) 외환위기 사태 수습을 핑계삼았다.
임기 말 레임덕에 빠진 대통령들은 개헌을 국면 전환 카드로 소비했다. 노무현 전 대통령은 4년 중임제를 도입해 대통령과 국회의원 임기를 일치시키는 ‘원포인트 개헌’을 제안했다. 당시 유력 대권주자였던 박근혜 한나라당 의원은 노 전 대통령을 향해 “참 나쁜 대통령”이라며 개헌 제안을 선거용 정치 공세로 일축했다. 박근혜 전 대통령도 2016년 레임덕 위기에 처하자 개헌론을 꺼내 들었지만 ‘최순실 태블릿PC 보도’로 이내 좌초됐다.
오는 7일 본회의 의결을 앞둔 개헌안에는 개헌 논의의 핵심 쟁점이라고 할 수 있는 권력구조 개편이 제외됐다. 신·구 권력 투쟁 과정에서 형성됐던 그간의 개헌 논의와는 달리 대통령 임기 초기에 국회가 주체가 되어 개헌 의제를 이끌어왔다는 점도 특징이다.
여권표 다 긁어 모아도 힘들듯
중앙선거관리위원회에 따르면 역대 진행된 6차례 개헌 국민투표의 찬성률은 82.2%에 달한다. 더욱이 이번 개헌안은 ‘대통령 비상계엄 선포에 대한 국회 사후 승인권 도입’ ‘헌법 전문(前文)에 5·18민주화운동과 부마항쟁 등 정신을 명시’하는 상징적 수준의 개헌인 만큼 국민투표에서 부결될 가능성은 작다는 게 정치권의 중론이다.
문제는 국회 표결 단계에서 무산될 가능성이 크다는 점이다. 개헌안이 국회 문턱을 넘으려면 다음 달 3일 전에 의원직을 사퇴하는 광역단체장 출마자 9명(민주당 8명, 국민의힘 1명)을 제외한 재적 의원 286명 가운데 191명이 찬성해야 한다. 여당과 나머지 무소속 표까지 180석을 다 긁어 모아도 국민의힘(106석)에서 11명 이상의 동의가 필요한 구조다.
“단계적 개헌이 현실적 대안”
국민일보와 통화한 헌법학자, 정치학자, 법조인 등 전문가 8명 중 6명은 “국회의원 중 한 명으로 이번 개헌안 표결에 참여한다면 찬성표를 던질 것”이라고 말했다. 전학선 한국외대 교수는 “절차나 내용 면에서 아쉬움이 있는 게 사실이지만 38년 만에 개헌을 실현한다는 의미만으로도 찬성할 가치가 충분하다”고 말했다. 이헌환 아주대 교수도 “현재 한국의 정치적 여건에 비춰보면 ‘단계적 개헌’은 현실적으로 개헌을 이뤄낼 수 있는 유일한 방안”이라고 평가했다. 반면 장영수 고려대 명예교수는 “38년 만의 개헌인 만큼 ‘87년 체제 한계의 극복’이라는 시대적 소명에 부합하는 내용이 담겼어야 했다”며 반대 의견을 밝혔다. 장 명예교수는 “제왕적 대통령제의 폐단을 해소하는 내용이 조금도 들어 있지 않은 이번 개헌안에는 찬성하기 어렵다”고 말했다.
천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
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