어린이날 테마파크는 ‘아이들 세상’

신나는 아이… ‘에버 키즈 클럽’
에버랜드는 5월 한 달간 아이, 부모 등 가족을 위한 특별 프로그램 ‘에버 키즈 클럽(Ever Kids Club)’을 운영한다.
동물, 요리, 댄스 등 5~8세 어린이들을 위한 10가지 주제의 키즈케어형 프로그램이 마련된다. 약 1시간의 체험 시간 동안 전문 강사진이 아이를 밀착 케어해 보호자들은 아이를 맡긴 채 별도로 휴식과 힐링의 시간을 보낼 수 있다.
먼저 판다월드에서는 주키퍼(사육사) 직업 체험 키트를 활용해 간접적으로 판다의 건강을 확인하거나 먹이를 준비해 볼 수 있다. 활동 후에는 명예 주키퍼 임명장과 명찰, 체험 기록 카드 등을 선물받는다.
로스트밸리 리버트레일에서는 ‘꼬마 동물탐험대’ 프로그램이 운영돼 동물 가면을 만든 뒤 부교 위에서 기린, 코끼리, 백조 등을 만나 볼 수 있고, 애니멀원더스테이지에서는 조류의 생태를 쉽고 재미있게 배우는 ‘꼬마 버드가디언즈’가 진행된다.
또 요리사를 꿈꾸는 아이들을 위해 축제 콘텐츠존에서는 ‘프랑스 꼬마 셰프 스쿨’이 열린다. 알파인 라운지에서는 또래 친구들과 함께 벽화를 꾸미고 나만의 꽃을 만들어보는 ‘키즈 아트 스튜디오’가 운영된다. 이솝빌리지 야외무대와 볼풀장에서는 신나는 음악에 맞춰 전문 강사에게 안무 동작을 배우는 ‘키즈 댄스파티’와 협동 놀이 미션 ‘볼풀 대작전’이 각각 진행된다. 하늘정원길 ‘꼬마 숲속탐험대’와 장미원에서 진행되는 에버랜드 체험학습 프로그램 ‘이큐브 스쿨’ 오픈 클래스도 자연을 사랑하는 아이들이 참여하기에 좋다.
메이플스토리·스타워즈… 롯데월드
‘메이플스토리’와 협업한 봄 시즌 축제 ‘메이플스토리 인 롯데월드’를 6월 14일까지 진행하는 롯데월드 어드벤처는 전역을 메이플스토리 세계로 연출하고, 여러 체험형 콘텐츠를 도입해 축제의 몰입감을 극대화했다. 실내 어드벤처 1층 만남의 광장에는 QR코드로 나만의 메이플스토리 캐릭터를 제작해 대형 미디어 트리에 띄울 수 있는 인터랙티브 체험존을 설치했다.
1층 퍼레이드 코스에서 매일 오후 2시에 시작하는 ‘렛츠 플레이! 로티스 어드벤처 퍼레이드’에는 주황버섯, 슬라임 등 메이플스토리 유닛을 만날 수 있다. 또 포토타임 ‘스마일 위드 메이플스토리’도 매일 2회(낮 12시30분, 오후 5시30분) 운영 중이다.
롯데월드 아쿠아리움은 6월 7일까지 ‘쿠키런’과 협업한 봄 축제 ‘쿠키런 in 롯데월드 아쿠아리움: 바다모험전’을 진행 중이고, 서울스카이는 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 6월 28일까지 ‘스타워즈: 어보브 더 갤럭시(STAR WARS: ABOVE THE GALAXY)’ 체험형 공간을 선보인다.
어린이·어른 모두 즐거운 서울랜드
서울랜드는 5월 1~5일 ‘올데이! 올나잇! 어린이날 파티’를 진행한다.
먼저 삼천리동산 ‘오징어문방구’ 일대에서는 연휴 기간 매일 ‘골목대장 경연대회’가 진행된다. 이번 경연대회에서는 RC카 기반의 레이싱 콘텐츠 ‘스피드왕 대회’와 세기말 감성의 참여형 무대 ‘노래왕 대회’가 펼쳐진다.
‘스피드왕 대회’는 RC카의 속도와 컨트롤을 겨루는 레이싱 콘텐츠로, 과거 문방구 앞 트랙 위에서 펼쳐지던 미니카 레이스의 짜릿한 긴장감을 그대로 재현했다. ‘노래왕 대회’는 세기말 감성을 담은 무대로, 골목대장 명수와 함께하는 ‘골목길: 노래자랑’으로 진행된다.
매일 밤 대형 LED 모니터와 화려한 조명, 다채로운 군무, 인터랙티브 효과가 어우러진 야간 공연 ‘루나, 빛의 전설’이 펼쳐진다. 이어 K사이버펑크 무드를 기반으로 EDM 스타일로 재해석된 K팝 음악과 대형 LED 미디어아트, 레이저 특수효과, 불꽃 퍼포먼스가 결합된 ‘K팝 시그니처쇼’가 진행된다.
‘한국 속 작은 유럽’ 쁘띠프랑스
한국 속 작은 유럽을 표방하는 복합테마파크인 경기도 가평의 쁘띠프랑스와 이탈리아마을은 한·프랑스 수교 140주년을 기념하는 봄 시즌 이벤트 ‘오르골 & 봄꽃 페스타’를 선보인다.
대표 프로그램인 ‘세계 희귀 오르골 시연’에서는 수백년 역사를 간직한 클래식 오르골의 선율을 현장에서 직접 감상할 수 있다. 섬세한 기계 장치로 만들어진 오르골이 들려주는 따뜻한 음색은 특별한 음악적 경험을 선사한다.
이탈리아마을 ‘피노키오와다빈치’도 가족과 연인을 위한 포토존과 체험 콘텐츠를 강화했다. 새롭게 조성된 ‘제페토골목 플라워존’은 이탈리아 특유의 고풍스러운 골목길에 화사한 봄꽃을 더해 동화 속 장면 같은 분위기를 연출한다. 골목 곳곳은 사진 촬영 명소로 꾸며져 가족 단위 관광객과 젊은 여행객들에게 큰 인기를 끌고 있다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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