트럼프 주니어 방한… 정용진 회장 부인 연주회 참석할 듯

사업 목적으로 1년 만에 입국

외교부와 면담 계획은 없어

도널드 트럼프 주니어(왼쪽부터)와 정용진 신세계그룹 회장, 정 회장 부인 한지희씨가 지난해 1월 미국 워싱턴에서 만나 포즈를 취하고 있다. 정 회장이 트럼프 주니어와 어깨동무를 하고 있다. 신세계그룹 제공

도널드 트럼프 미국 대통령의 장남인 트럼프 주니어가 28일 방한한 것으로 알려졌다.



유통업계에 따르면 트럼프 주니어는 29일 정용진 신세계그룹 회장의 부인 한지희씨의 데뷔 앨범 발매 콘서트 참석을 계획 중인 것으로 전해졌다. 다만 트럼프 주니어의 이번 방한은 사업 목적으로 외교부와 면담 계획은 없는 것으로 전해졌다.



앞서 정 회장과 트럼프 주니어는 그간 각별한 친분을 유지해왔다. 서로를 ‘YJ’와 ‘브로’(brother)라고 부를 정도로 친분이 두터운 것으로 알려져 있다.



실제 정 회장은 지난해 초 트럼프 대통령의 취임식에 부인 한씨와 함께 참석했다. 당시 정 회장은 트럼프 주니어와 상당한 시간을 함께 보내며 공식·비공식 일정을 소화했다. 트럼프 주니어와 식사도 두차례 했다고 한다. 특히 한 비공식 리셉션에서 정 회장이 트럼프 주니어의 어깨를 팔을 건 채로 한 여사와 함께 찍은 사진은 두 사람의 친밀한 관계를 가감 없이 드러냈다.



또 2024년 12월 미국 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트에서 트럼프 주니어와 미샤 라스킨 리플렉션 AI 창업자, 데이비드 엘리슨 파라마운트 스카이댄스 최고경영자(CEO) 등과 잇따라 만나며 글로벌 네트워크를 다지기도 했다. 이에 올 3월 신세계그룹은 리플렉션 AI와 손잡고 국내 최대 규모의 AI 데이터센터 구축을 추진키로 했다. 미국 정부가 추진하는 ‘AI 수출 프로그램’을 통한 첫 협력 사례라는 점에서 큰 주목을 받았다.



트럼프 주니어는 지난해 4월에도 정 회장 초청으로 방한해 국내 재계 총수들을 면담한 바 있다. 당시 정 회장은 트럼프 미 행정부와의 소통 채널을 만들어달라는 재계 요청에 따라 트럼프 주니어의 이번 방한을 물밑에서 기획했다. 앞서 2024년에는 여의도순복음교회를 방문해 간증하기도 했다.



한편 정 회장의 부인 한씨는 SM엔터테인먼트의 클래식 및 재즈 레이블 SM Classics 소속 플루티스트다. 지난 24일 데뷔 음반 ‘카를 라이네케 플루트 작품집’을 발매했고, 29일 데뷔 앨범 발매 콘서트를 연다.



이택현 기자 alley@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남인 트럼프 주니어가 28일 방한한 것으로 알려졌다.유통업계에 따르면 트럼프 주니어는 29일 정용진 신세계그룹 회장의 부인 한지희씨의 데뷔 앨범 발매 콘서트 참석을 계획 중인 것으로 전해졌다. 다만 트럼프 주니어의 이번 방한은 사업 목적으로 외교부와 면담 계획은 없는 것으로 전해졌다.앞서 정 회장과 트럼프 주니어는 그간 각별한 친분을 유지해왔다. 서로를 ‘YJ’와 ‘브로’(brother)라고 부를 정도로 친분이 두터운 것으로 알려져 있다.실제 정 회장은 지난해 초 트럼프 대통령의 취임식에 부인 한씨와 함께 참석했다. 당시 정 회장은 트럼프 주니어와 상당한 시간을 함께 보내며 공식·비공식 일정을 소화했다. 트럼프 주니어와 식사도 두차례 했다고 한다. 특히 한 비공식 리셉션에서 정 회장이 트럼프 주니어의 어깨를 팔을 건 채로 한 여사와 함께 찍은 사진은 두 사람의 친밀한 관계를 가감 없이 드러냈다.또 2024년 12월 미국 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트에서 트럼프 주니어와 미샤 라스킨 리플렉션 AI 창업자, 데이비드 엘리슨 파라마운트 스카이댄스 최고경영자(CEO) 등과 잇따라 만나며 글로벌 네트워크를 다지기도 했다. 이에 올 3월 신세계그룹은 리플렉션 AI와 손잡고 국내 최대 규모의 AI 데이터센터 구축을 추진키로 했다. 미국 정부가 추진하는 ‘AI 수출 프로그램’을 통한 첫 협력 사례라는 점에서 큰 주목을 받았다.트럼프 주니어는 지난해 4월에도 정 회장 초청으로 방한해 국내 재계 총수들을 면담한 바 있다. 당시 정 회장은 트럼프 미 행정부와의 소통 채널을 만들어달라는 재계 요청에 따라 트럼프 주니어의 이번 방한을 물밑에서 기획했다. 앞서 2024년에는 여의도순복음교회를 방문해 간증하기도 했다.한편 정 회장의 부인 한씨는 SM엔터테인먼트의 클래식 및 재즈 레이블 SM Classics 소속 플루티스트다. 지난 24일 데뷔 음반 ‘카를 라이네케 플루트 작품집’을 발매했고, 29일 데뷔 앨범 발매 콘서트를 연다.이택현 기자 alley@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지