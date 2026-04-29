총파업 예고하더니… 동남아로 휴가 떠난 삼전 노조위원장

협상 중요한 국면에 지도부 공백

노조 내부서도 “이 시점에 부적절”

휴가지서 “파업 불참 동료 아냐”

최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 지난 23일 경기도 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 투쟁결의대회에서 크레인에 올라 투쟁사를 하고 있다. 그는 “우리의 정당한 요구가 관철될 때까지 이 싸움을 멈추지 않겠다”고 말했다. 뉴시스

삼성전자 노동조합이 ‘5월 총파업’을 예고하고 사측과 대치하는 상황에서 쟁의 행위를 이끌어온 노조위원장이 해외로 휴가를 떠난 것으로 전해졌다. 파국을 피하기 위한 노사 대화가 절실한 시점에서 노조 구심점인 위원장이 개인 휴가를 이유로 장기간 자리를 비운 것을 두고 노조 내부에서도 부적절하다는 비판이 나오고 있다.



28일 업계에 따르면 최승호 초기업노동조합 위원장은 지난 26일부터 동남아로 일주일 일정의 휴가를 떠난 것으로 알려졌다. 초기업노조는 현재 7만4000여명의 조합원이 가입한 삼성전자의 유일 과반 노조다.



최 위원장은 최근 삼성전자 노조의 총파업 행보를 주도해온 인물이다. 삼성전자 노조는 회사 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 쓰고 동시에 성과급 상한선 폐지를 제도화할 것을 요구해왔다. 사측과의 합의 불발 시 5월 21일부터 6월 7일까지 18일간 총파업에 돌입하겠다고 예고한 상태다.



앞서 삼성전자 노조는 지난 23일에는 경기도 삼성전자 평택캠퍼스 인근에서 약 4만명이 모인 집회를 열고 세를 과시하기도 했다. 최 위원장은 당시 크레인 위에 올라 “총파업 기간인 18일간 (생산라인을) 멈추면 18조에 가까운 공백이 생긴다”며 “우리의 정당한 요구가 관철될 때까지 이 싸움을 멈추지 않겠다”고 투쟁을 독려했다.



삼성전자 노조 내부에선 총파업이 예고된 민감한 시점에 사령탑이 해외여행을 가는 것은 이해하기 어렵다는 반응이 나온다. 사측과의 협상이 중요한 국면에 자리를 비우는 것이 적절하냐는 취지다. 삼성전자 직원들이 가입하는 온라인 게시판에는 “파업을 끝내고 가든 회사랑 결론을 내고 움직였어야 한다” “집회 잘 끝내고 파업 준비해야 하는데 중심을 잡아야 할 위원장이 장기 휴가라니 시점이 많이 아쉽다” 등의 글이 올라왔다.



최 위원장이 자신의 휴가 기간 중 파업 불참 직원들을 향해 “동료로 보지 않겠다”는 강경한 입장을 내놓은 것도 논란이 되고 있다. 그는 지난 27일 올린 입장문에서 “다가올 총파업에서조차 끝내 사측의 편에 서서 동료들의 헌신을 방해한다면 우리는 더 이상 당신들을 동료로 바라보기 어려울 것”이라고 파업 참여를 압박했다. 그런데 이 글은 동남아 휴가지에서 올린 것으로 전해졌다.



정부도 상황을 예의주시하고 있다. 김정관 산업통상자원부 장관은 27일 “삼성전자가 우리 산업 전체에서 차지하는 위상을 인지하고 있을 것이라 믿기에, 현 세대와 미래 세대를 모두 아우르는 성숙하고 현명하고 지혜로운 판단을 해주길 촉구한다”고 강조했다.



허경구 이주은 기자 nine@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자 노동조합이 ‘5월 총파업’을 예고하고 사측과 대치하는 상황에서 쟁의 행위를 이끌어온 노조위원장이 해외로 휴가를 떠난 것으로 전해졌다. 파국을 피하기 위한 노사 대화가 절실한 시점에서 노조 구심점인 위원장이 개인 휴가를 이유로 장기간 자리를 비운 것을 두고 노조 내부에서도 부적절하다는 비판이 나오고 있다.28일 업계에 따르면 최승호 초기업노동조합 위원장은 지난 26일부터 동남아로 일주일 일정의 휴가를 떠난 것으로 알려졌다. 초기업노조는 현재 7만4000여명의 조합원이 가입한 삼성전자의 유일 과반 노조다.최 위원장은 최근 삼성전자 노조의 총파업 행보를 주도해온 인물이다. 삼성전자 노조는 회사 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 쓰고 동시에 성과급 상한선 폐지를 제도화할 것을 요구해왔다. 사측과의 합의 불발 시 5월 21일부터 6월 7일까지 18일간 총파업에 돌입하겠다고 예고한 상태다.앞서 삼성전자 노조는 지난 23일에는 경기도 삼성전자 평택캠퍼스 인근에서 약 4만명이 모인 집회를 열고 세를 과시하기도 했다. 최 위원장은 당시 크레인 위에 올라 “총파업 기간인 18일간 (생산라인을) 멈추면 18조에 가까운 공백이 생긴다”며 “우리의 정당한 요구가 관철될 때까지 이 싸움을 멈추지 않겠다”고 투쟁을 독려했다.삼성전자 노조 내부에선 총파업이 예고된 민감한 시점에 사령탑이 해외여행을 가는 것은 이해하기 어렵다는 반응이 나온다. 사측과의 협상이 중요한 국면에 자리를 비우는 것이 적절하냐는 취지다. 삼성전자 직원들이 가입하는 온라인 게시판에는 “파업을 끝내고 가든 회사랑 결론을 내고 움직였어야 한다” “집회 잘 끝내고 파업 준비해야 하는데 중심을 잡아야 할 위원장이 장기 휴가라니 시점이 많이 아쉽다” 등의 글이 올라왔다.최 위원장이 자신의 휴가 기간 중 파업 불참 직원들을 향해 “동료로 보지 않겠다”는 강경한 입장을 내놓은 것도 논란이 되고 있다. 그는 지난 27일 올린 입장문에서 “다가올 총파업에서조차 끝내 사측의 편에 서서 동료들의 헌신을 방해한다면 우리는 더 이상 당신들을 동료로 바라보기 어려울 것”이라고 파업 참여를 압박했다. 그런데 이 글은 동남아 휴가지에서 올린 것으로 전해졌다.정부도 상황을 예의주시하고 있다. 김정관 산업통상자원부 장관은 27일 “삼성전자가 우리 산업 전체에서 차지하는 위상을 인지하고 있을 것이라 믿기에, 현 세대와 미래 세대를 모두 아우르는 성숙하고 현명하고 지혜로운 판단을 해주길 촉구한다”고 강조했다.허경구 이주은 기자 nine@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지