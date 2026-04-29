스마트공장 지원받은 지역기업, 생산성 높여 수출 강소기업 성장
삼성전자
삼성전자는 스마트공장 지원사업을 통해 중소 제조업 경쟁력 강화를 돕고 지역 상생을 확대하고 있다.
삼성전자는 ‘같이 나누고 함께 성장하는 것이 세계 최고를 향한 길’이라는 철학을 바탕으로, 2015년 경북 지역 중소기업에 대한 지원을 시작했다. 2024년에는 경남, 광주, 부산, 전남, 전북, 충북 등 6개 지자체와 차례로 협력했고, 지난해부터 강원도, 경북 포항·구미, 대구를 추가해 10개 지자체와 협력하고 있다.
2023년부터는 인공지능(AI)과 데이터 기술을 접목한 ‘스마트공장 3.0’ 사업을 시작했다. 삼성전자는 매년 100억원씩 3년간 총 300억원을 투자해 중소기업 600곳의 스마트공장 구축과 고도화를 지원하고 있다. 지역 경제를 활성화하고 국토 균형 발전에 기여한다는 취지에서 인구 소멸 위험 지역에 자리한 중소기업을 우선적으로 지원한다.
이 사업은 20년 이상 제조 경험을 지닌 전문위원들이 현장에 2개월간 상주하며 문제점을 정밀 진단하고, 맞춤형 솔루션을 통해 공정 개선 및 품질 관리 업무를 지원한다는 점이 특징이다. 이러한 노력에 힘입어 지역 기반 중소기업들이 위기를 극복하고, 한 단계 더 도약하는 사례도 잇따르고 있다. 충남 홍성군에서 떡국과 쌀국수 등을 생산하는 식품기업 ‘백제’는 스마트공장 도입 후 생산성이 33%가량 향상됐다. 백제는 이를 발판 삼아 해외 판로를 개척했으며, 현재는 20여개국에 제품을 수출하는 강소기업으로 성장했다.
성과는 수치로도 확인된다. 중소기업중앙회가 2022년 9월 발표한 ‘대·중소 상생형 스마트공장 구축 지원사업’ 정책 효과 분석에 따르면 스마트공장을 도입할 경우 매출액 23.7%, 고용 26.0%, 연구개발(R&D) 투자 36.8%가 증가했다. 스마트공장 구축 기업의 만족를 조사한 결과 ‘매우 만족’ 혹은 ‘만족’으로 응답한 비율은 2019년 86.2%에서 지난해 93.8%로 7.6% 포인트 늘었다.
사업 모델은 지자체와 스마트공장 지원 수혜 기업이 협력해 ‘자생적 스마트공장 생태계’를 구축하는 등 한 단계 더 진화하는 중이다. 전북은 2023년부터 도내 중소기업 스마트공장 구축 참여를 독려하고자 기업 자부담금 일부를 보조해 왔으며, 2024년부터는 삼성전자의 스마트공장 사업과 별개로 ‘전북형 스마트공장’ 프로젝트를 시작했다. 삼성전자 관계자는 “삼성이 시작한 스마트공장 사업을 지자체와 수혜 기업들이 이어 받아 지역 주도의 ‘자생적 스마트공장 생태계’로 진화한 것”이라고 평가했다.
삼성은 ‘함께가요 미래로! Enabling People’이라는 기업의 사회적 책임(CSR) 비전 아래, 청소년 교육과 상생 협력을 중심으로 여러 사회공헌 활동도 펼치고 있다. 청소년 교육 분야에서는 ‘삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)’ ‘삼성희망디딤돌’ ‘삼성드림클래스’ ‘삼성푸른코끼리’ ‘기능올림픽 기술교육’ 등 청소년이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 돕는 프로그램을 운영하고 있다.
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