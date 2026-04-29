함께 가야 멀리 간다… 사회적 책임 넘어 기업 경쟁력으로

주요 기업들, 취약 계층 지원하고 협력사와 노하우·성공 경험 공유

게티이미지뱅크

국내 주요 기업들은 수십년간 현장에서 쌓은 노하우와 성공 경험을 협력사와 공유하고 지역 취약 계층의 생활 안정을 지원하는 등 다양한 상생협력 활동을 전개하고 있다. 기업 경영에서 상생은 단순히 사회적 책임을 다하는 수준을 넘어 리스크 관리를 통해 지속가능성을 높여 기업의 경쟁력을 강화하는 필수 전략으로 자리잡았다. 고객, 협력사, 지역사회를 아우르는 건강한 산업 생태계를 만드는 것이 결국 기업 활동에도 도움이 된다는 인식이 확산한 결과다.



삼성전자는 2015년 경북 지역 중소기업을 대상으로 시작한 스마트공장 구축 지원 사업을 인공지능(AI)과 데이터 기술을 활용한 ‘지능형 공장’으로 확장했다. 지난 10년간 지원을 받은 중소기업만 전국 3600곳에 달한다. 스마트공장을 도입한 중소기업은 매출과 고용, 연구개발(R&D) 투자가 늘어나는 효과를 보고 있다.



LG는 올해 개관 30주년을 맞은 LG상남도서관을 통해 기술 나눔에 힘써 왔다. LG상남도서관이 2006년 세계 최초로 선보인 시각장애인을 위한 ‘책 읽어주는 도서관’은 기업이 가진 IT 기술력과 공간, 인력 등을 활용해 정보 격차를 해소한 대표적인 사례로 평가된다.



포스코는 글로벌 철강 기업들과 탈탄소 로드맵을 공유하며 업계 공조와 연대를 강조하고 있다. 이러한 공로를 인정 받아 지난 13일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 세계철강협회 회의에서 지속가능성 최우수 멤버로 선정됐다. 철강업은 대표적인 탄소 다배출 업종으로 포스코가 탈탄소 전환을 선도하는 건 산업 생태계 전체의 생존을 도모하는 고도화된 상생 활동인 셈이다.



효성은 취약계층 지원, 문화예술 후원, 호국보훈을 3대 축으로 사회 공헌 활동을 펼치는 중이다. 에쓰오일은 회사의 핵심 가치를 ‘나눔’에 두고 영웅·환경·지역사회·소외이웃의 4대 지킴이 캠페인을 중심으로 사회 곳곳에 따뜻한 손길을 내밀고 있다.



소비자와 접점이 크고 수많은 납품업체와 거래하는 유통업계에도 상생은 선택이 아닌 필수다. 롯데는 청년들과 함께 하는 ‘밸유 for ESG’, 엄마가 편안한 세상을 만들겠다는 취지로 시작한 ‘mom편한’ 프로젝트, 병영 도서관 조성을 지원하는 ‘청춘책방’ 사업 등 전 세대를 아우르는 활동을 펼치는 중이다. 신세계백화점은 한국관광공사와 협력해 외국 관광객 유치 활동을 강화할 계획이다. 현대백화점은 수출 플랫폼 ‘더현대 글로벌’을 활용해 국내 패션 브랜드의 해외 시장 진출을 지원하고 있다.



권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국내 주요 기업들은 수십년간 현장에서 쌓은 노하우와 성공 경험을 협력사와 공유하고 지역 취약 계층의 생활 안정을 지원하는 등 다양한 상생협력 활동을 전개하고 있다. 기업 경영에서 상생은 단순히 사회적 책임을 다하는 수준을 넘어 리스크 관리를 통해 지속가능성을 높여 기업의 경쟁력을 강화하는 필수 전략으로 자리잡았다. 고객, 협력사, 지역사회를 아우르는 건강한 산업 생태계를 만드는 것이 결국 기업 활동에도 도움이 된다는 인식이 확산한 결과다.삼성전자는 2015년 경북 지역 중소기업을 대상으로 시작한 스마트공장 구축 지원 사업을 인공지능(AI)과 데이터 기술을 활용한 ‘지능형 공장’으로 확장했다. 지난 10년간 지원을 받은 중소기업만 전국 3600곳에 달한다. 스마트공장을 도입한 중소기업은 매출과 고용, 연구개발(R&D) 투자가 늘어나는 효과를 보고 있다.LG는 올해 개관 30주년을 맞은 LG상남도서관을 통해 기술 나눔에 힘써 왔다. LG상남도서관이 2006년 세계 최초로 선보인 시각장애인을 위한 ‘책 읽어주는 도서관’은 기업이 가진 IT 기술력과 공간, 인력 등을 활용해 정보 격차를 해소한 대표적인 사례로 평가된다.포스코는 글로벌 철강 기업들과 탈탄소 로드맵을 공유하며 업계 공조와 연대를 강조하고 있다. 이러한 공로를 인정 받아 지난 13일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 세계철강협회 회의에서 지속가능성 최우수 멤버로 선정됐다. 철강업은 대표적인 탄소 다배출 업종으로 포스코가 탈탄소 전환을 선도하는 건 산업 생태계 전체의 생존을 도모하는 고도화된 상생 활동인 셈이다.효성은 취약계층 지원, 문화예술 후원, 호국보훈을 3대 축으로 사회 공헌 활동을 펼치는 중이다. 에쓰오일은 회사의 핵심 가치를 ‘나눔’에 두고 영웅·환경·지역사회·소외이웃의 4대 지킴이 캠페인을 중심으로 사회 곳곳에 따뜻한 손길을 내밀고 있다.소비자와 접점이 크고 수많은 납품업체와 거래하는 유통업계에도 상생은 선택이 아닌 필수다. 롯데는 청년들과 함께 하는 ‘밸유 for ESG’, 엄마가 편안한 세상을 만들겠다는 취지로 시작한 ‘mom편한’ 프로젝트, 병영 도서관 조성을 지원하는 ‘청춘책방’ 사업 등 전 세대를 아우르는 활동을 펼치는 중이다. 신세계백화점은 한국관광공사와 협력해 외국 관광객 유치 활동을 강화할 계획이다. 현대백화점은 수출 플랫폼 ‘더현대 글로벌’을 활용해 국내 패션 브랜드의 해외 시장 진출을 지원하고 있다.권지혜 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지