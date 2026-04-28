“北 ICBM 美 본토 타격 가능… 골든돔 필요”
미국 국방부 차관보, 상원 답변
핵·미사일 지속 증강 위협 확대
마크 버코위츠 미국 국방부 우주정책담당 차관보가 도널드 트럼프 행정부의 우주 기반 차세대 미사일 방어체계 ‘골든돔’ 계획의 필요성을 강조하며 “북한의 대륙간탄도미사일(ICBM)이 미국 본토를 타격할 능력을 가졌다”고 평가했다.
버코위츠 차관보는 27일(현지시간) 미국 상원 군사위원회 소위원회에 제출한 서면 답변에서 “우리의 경쟁국들은 미사일과 항공 전력을 확대하고 다각화하며 정교함을 높이고 있다”며 “포괄적인 차세대 공중·미사일 방어체계를 구축하는 것은 억지력을 강화하고 국토를 방어하는 데 필수적”이라고 밝혔다. 서면 답변서는 청문회 출석을 앞두고 사전에 제출된 것으로 상원 군사위 홈페이지에 공개됐다.
버코위츠 차관보는 “중국은 핵과 미사일 전력을 급속도로 확장하고 있으며 핵탄두와 재래식 탄두를 탑재한 새로운 ICBM, 극초음속 활공체, 미국 본토와 미군을 위협할 다른 첨단 체계를 개발하고 있다”고 설명했다. 러시아에 대해서는 “상당한 미사일과 통합방공미사일방어(IAMD) 능력을 보유했다”고 평가했다.
특히 북한에 대해서는 “핵과 미사일, 공중 무기를 지속적으로 증강해 미국 본토와 군, 동맹국들에 대해 직접적이고 점증하는 위협을 가하고 있다”며 “북한의 전구 사거리미사일은 미국과 한국, 일본 영토를 위협한다. 북한의 ICBM은 미국 본토를 타격할 능력이 있다”고 서술했다.
트럼프 행정부가 골든돔 도입에 힘을 싣기 위해 적대국의 핵과 미사일 능력을 강조했을 가능성을 고려해도 미 국방부 요인이 북한의 ICBM 역량을 위협적으로 평가한 점은 주목할 만하다. 앞서 트럼프 대통령은 지난해 5월 백악관에서 ‘미국을 위한 골든돔’ 계획을 발표하며 “내 임기가 끝나기 전에 전면적으로 운용돼야 한다”고 밝힌 바 있다.
버코위츠 차관보는 청문회 서면 답변에서 현재 미국의 미사일 방어 능력에 대해 “지상 기반의 단일층 본토 방어체계를 매우 제한적으로만 보유하고 있으며 이는 북한의 소규모 공격에 대응하도록 특별히 설계된 것”이라며 “탄도미사일을 이용한 다른 유형의 공격에 대한 대응 능력은 매우 제한적”이라고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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