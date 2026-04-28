재판소원 1호 나왔다… 헌재 ‘녹십자 입찰 담합’ 전원재판부 회부
‘형사는 무죄·20억 과징금’에 불복
도입 한달반 동안 접수된 525건 중
사전심사 거쳐 본안 판단 첫 사례
헌법재판소가 ‘녹십자 백신 입찰담합 과징금 사건’을 재판소원 1호 사건으로 전원재판부에 회부했다. 지난달 12일 재판소원 제도가 도입된 이후 본안 판단을 결정한 첫 사례다.
헌재는 재판소원 시행 후 처음으로 녹십자 백신 입찰담합 과징금 사건을 전원재판부에 회부했다고 28일 밝혔다. 헌재는 전날까지 재판소원 사건 525건을 접수했고, 지정재판부 사전심사를 거쳐 265건을 각하했다. 사전심사를 거쳐 전원재판부에 회부된 사건은 이날 기준 1건이다.
이 사건의 청구인은 주식회사 녹십자이고 법무법인 율촌이 대리를 맡았다. 피청구인은 대법원이다. 녹십자는 지난달 16일 공정거래위원회의 시정명령과 과징금 처분 취소 청구를 기각한 대법원 판결을 취소해 달라며 재판소원을 청구했다.
앞서 녹십자는 질병관리청이 2017년 4월~2019년 1월 발주한 HPV4가(가다실) 백신 구매 입찰 3건에서 백신 도매상들을 들러리로 섭외해 입찰 과정에서 1순위로 낙찰받아 담합했다는 이유로 공정위로부터 시정명령과 20억3500만원의 과징금 납부 명령을 받았다.
녹십자는 관련 처분의 취소를 구하는 행정소송을 제기했으나 지난해 10월 서울고법은 원고 패소로 판결했다. 녹십자는 형사재판에서 무죄 판결을 받았으며 서울고법의 해석은 이와 상반된다고 상고했다. 녹십자 측은 서울고법이 공동행위의 경쟁 제한성 판단에 관한 법리를 오해했다는 주장도 펼쳤다.
대법원은 그러나 지난 2월 12일 심리불속행으로 녹십자 측 청구를 기각했다. 심리불속행 기각은 하급심 판결에 법리 오해 등의 잘못이 없다면 본안 쟁점을 심리하지 않는 제도다.
녹십자는 이 사건이 심리불속행으로 기각할 수 없는 경우에 해당한다며 재판청구권, 재산권 침해 등을 이유로 재판소원을 청구했다. 상고 이유에 법률 적용의 위법성이나 대법원 판례와의 충돌 등 중요한 법률문제가 포함된 경우에는 심리불속행으로 기각할 수 없다는 주장이다.
헌재의 전원재판부 회부 결정은 피청구인인 대법원장, 재판 상대방인 공정위, 법무부 장관에게 각각 통지된다. 대법원장과 공정위에 각각 답변·의견 요청도 이뤄진다.
박재현 기자
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