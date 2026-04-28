“곧 과부” 키멀 조롱… 트럼프 “당장 해고”
만찬장 총격 맞물려 파장 확산
도널드 트럼프 미국 대통령이 부인 멜라니아 여사를 향해 “곧 과부가 될 것 같다”고 말한 유명 토크쇼 진행자 지미 키멀(사진)을 비난하며 방송사에 해고를 요구했다.
트럼프 대통령은 27일(현지시간) 트루스소셜에 “형편없는 시청률만 봐도 전혀 웃기지 않은 키멀이 자신의 쇼에서 충격적인 발언을 했다. 평소라면 무엇을 말하든 반응하지 않겠지만 이번에는 정말 도를 넘었다”며 “키멀은 디즈니(모기업)와 ABC에 의해 당장 해고돼야 한다”고 밝혔다.
멜라니아 여사도 엑스에 “내 가족에 대한 키멀의 독백은 코미디가 아니다”며 “이제 그만할 때가 됐다. ABC 경영진은 우리 공동체를 얼마나 더 희생시키면서 키멀의 끔찍한 행동을 방조할 것이냐”고 비판했다. 이는 ABC 간판 심야 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브’의 방영을 중단하도록 경영진에게 요구한 것으로 해석된다.
키멀은 백악관 기자단 만찬을 이틀 앞둔 지난 23일 행사장 상황을 미리 예상하듯 풍자하며 “트럼프 여사님, 곧 과부가 될 것 같은 분위기를 풍기네요”라고 말했다. 지난 25일 워싱턴DC 힐튼 호텔 만찬장에서 실제로 트럼프를 노린 것으로 보이는 총격 사건이 발생하자 키멀의 발언은 다시 부각돼 비판이 일었다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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