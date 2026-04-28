주가조작 무죄서 뒤집혀… 샤넬백도 ‘묵시적 청탁’ 인정

김건희 2심, 1심과 뭐가 달랐나



도이치모터스 주식 통정매매 판단

“공범들이 정한 시점·호가에 매도”

통일교 금품 수수 “보상 요구 예견”

시민들이 28일 서울역 대합실에서 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작, 통일교 금품수수 혐의 등 관련 항소심 선고공판 생중계 화면을 보고 있다. 이날 재판부는 주가조작 등에서 유죄를 인정해 1심보다 높은 형량인 징역 4년에 벌금 5000만원을 선고했다. 뉴시스

김건희 여사의 항소심에서 형량이 가중된 이유는 재판부가 1심에서 무죄로 판단했던 도이치모터스 주가조작 혐의와 통일교 금품수수 혐의 일부를 유죄로 뒤집었기 때문이다.



서울고법 형사15-2부(재판장 신종오)는 28일 김 여사의 자본시장법 위반 혐의 중 2010년 10~11월 사이 이뤄진 도이치모터스 18만주 매도 행위에 대해 공동정범 책임을 인정하며 일부 유죄로 판단했다. 앞서 1심은 김 여사가 시세조종을 미필적으로나마 인식했다고 볼 여지가 있다면서도 역할이 불분명하다고 보고 무죄를 선고했다.



항소심 재판부는 김 여사가 자신의 계좌와 자금이 시세조종 행위에 사용되는 것을 용인하는 수준을 넘어 주가조작 의사를 가지고 범행에 가담했다고 봤다. 재판부는 “피고인이 단순히 주식을 매도하고자 했던 것이라면 공범들이 정한 시점이나 호가에 매도할 필요가 없었다”며 “(매도한) 18만주 중 관련 판결에서 유죄가 인정된 13만9383주는 통정매매에 의한 거래행위로 판단된다”고 밝혔다. 통정매매란 서로 가격을 짜고 매수와 매도를 반복하는 행위로, 대표적인 주가조작 수법이다.



김 여사의 주식 거래 경험과 성향도 유죄 판단의 근거로 들었다. 재판부는 “피고인은 당시 주식 거래 경력이 최소 5년 이상이었고, 나름대로 주식시장에서 수급과 거래량을 고려해 매매 여부를 결정할 정도의 경험이 있었다”며 “손실을 예민하게 받아들이는 피고인이 높은 금액으로 주식 매수가 이뤄진 것을 알고도 놀라거나 별다른 의문을 표시하지 않았다”고 짚었다.



대체로 미동 없이 앉아서 선고를 듣던 김 여사는 재판장이 일부 혐의에 대해 1심과 다른 판단을 내놓기 시작하자 간간이 인상을 찌푸리거나 옆자리에 앉은 변호인에게 메모를 건네며 질문하는 듯한 모습을 보였다.



또 다른 쟁점인 ‘2022년 4월 1차 샤넬백 수수’ 혐의도 유죄로 뒤집혔다. 1심 재판부는 김 여사가 첫 번째 샤넬백을 받았을 때는 윤석열 전 대통령이 취임 전 당선인 신분이었고 구체적인 청탁이 없었다며 혐의를 무죄로 판단했다.



항소심 재판부는 김 여사가 ‘묵시적 청탁’을 인지했다고 판단했다. 또 ‘건진법사’ 전성배씨라는 별도의 전달창구를 통해 금품 수수가 이뤄진 만큼 명시적인 청탁 내용이 없었던 점이 자연스럽다고 설명했다. 재판부는 “단지 향후 친분 관계 형성에 관한 막연한 기대감 속에서 시가 800만원이 넘는 가방 등의 교부 수수가 이루어진 것으로 볼 수 없다”며 “처음으로 샤넬 가방 등이 교부된 날은 대통령 취임식 한 달 전으로, 대통령 당선 과정에서 기여한 통일교가 보상을 요구할 것이 예견된 상황”이라고 덧붙였다.



김 여사의 형량은 진행 중인 다른 재판 결과에 따라 더 높아질 수 있다. 공직을 대가로 귀금속과 금거북이, 고가 그림 등을 수수했다는 ‘매관매직’ 의혹 사건은 서울중앙지법 형사21부에서 심리가 진행 중이다.



성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김건희 여사의 항소심에서 형량이 가중된 이유는 재판부가 1심에서 무죄로 판단했던 도이치모터스 주가조작 혐의와 통일교 금품수수 혐의 일부를 유죄로 뒤집었기 때문이다.서울고법 형사15-2부(재판장 신종오)는 28일 김 여사의 자본시장법 위반 혐의 중 2010년 10~11월 사이 이뤄진 도이치모터스 18만주 매도 행위에 대해 공동정범 책임을 인정하며 일부 유죄로 판단했다. 앞서 1심은 김 여사가 시세조종을 미필적으로나마 인식했다고 볼 여지가 있다면서도 역할이 불분명하다고 보고 무죄를 선고했다.항소심 재판부는 김 여사가 자신의 계좌와 자금이 시세조종 행위에 사용되는 것을 용인하는 수준을 넘어 주가조작 의사를 가지고 범행에 가담했다고 봤다. 재판부는 “피고인이 단순히 주식을 매도하고자 했던 것이라면 공범들이 정한 시점이나 호가에 매도할 필요가 없었다”며 “(매도한) 18만주 중 관련 판결에서 유죄가 인정된 13만9383주는 통정매매에 의한 거래행위로 판단된다”고 밝혔다. 통정매매란 서로 가격을 짜고 매수와 매도를 반복하는 행위로, 대표적인 주가조작 수법이다.김 여사의 주식 거래 경험과 성향도 유죄 판단의 근거로 들었다. 재판부는 “피고인은 당시 주식 거래 경력이 최소 5년 이상이었고, 나름대로 주식시장에서 수급과 거래량을 고려해 매매 여부를 결정할 정도의 경험이 있었다”며 “손실을 예민하게 받아들이는 피고인이 높은 금액으로 주식 매수가 이뤄진 것을 알고도 놀라거나 별다른 의문을 표시하지 않았다”고 짚었다.대체로 미동 없이 앉아서 선고를 듣던 김 여사는 재판장이 일부 혐의에 대해 1심과 다른 판단을 내놓기 시작하자 간간이 인상을 찌푸리거나 옆자리에 앉은 변호인에게 메모를 건네며 질문하는 듯한 모습을 보였다.또 다른 쟁점인 ‘2022년 4월 1차 샤넬백 수수’ 혐의도 유죄로 뒤집혔다. 1심 재판부는 김 여사가 첫 번째 샤넬백을 받았을 때는 윤석열 전 대통령이 취임 전 당선인 신분이었고 구체적인 청탁이 없었다며 혐의를 무죄로 판단했다.항소심 재판부는 김 여사가 ‘묵시적 청탁’을 인지했다고 판단했다. 또 ‘건진법사’ 전성배씨라는 별도의 전달창구를 통해 금품 수수가 이뤄진 만큼 명시적인 청탁 내용이 없었던 점이 자연스럽다고 설명했다. 재판부는 “단지 향후 친분 관계 형성에 관한 막연한 기대감 속에서 시가 800만원이 넘는 가방 등의 교부 수수가 이루어진 것으로 볼 수 없다”며 “처음으로 샤넬 가방 등이 교부된 날은 대통령 취임식 한 달 전으로, 대통령 당선 과정에서 기여한 통일교가 보상을 요구할 것이 예견된 상황”이라고 덧붙였다.김 여사의 형량은 진행 중인 다른 재판 결과에 따라 더 높아질 수 있다. 공직을 대가로 귀금속과 금거북이, 고가 그림 등을 수수했다는 ‘매관매직’ 의혹 사건은 서울중앙지법 형사21부에서 심리가 진행 중이다.성윤수 기자 tigris@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지