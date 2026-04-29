풍요 속 빈곤… 20대는 독립 늦어지고 노인은 더 외로워졌다
[이슈 분석] OECD, 韓사회 성장 그늘 지적
한국은 지난 30년간 빠르게 성장하며 선진국 반열에 올랐다. 경제 규모는 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준에 도달했고, 교육과 건강은 최상위권 수준이다. 그렇다면 안정적이고 건강한 삶을 꾸려나갈 수 있는 기반이 그만큼 단단하게 받쳐주고 있을까. ‘그렇지 않다’는 대답이 먼저 떠오른다. 이는 OECD 분석으로도 확인된다. 청년층은 불안하고, 노년층은 외롭다. 정신건강 문제와 성별 격차도 해소되지 않는 문제로 지목된다.
OECD는 최근 ‘한국의 포용적이고 지속가능한 웰빙’ 보고서를 발간하고 “한국이 OECD에 가입한 지 30년 만에 이례적인 성장을 거뒀다”고 평가했다. 한국이 OECD에 가입한 1996년 이후 2024년까지 한국의 국내총생산(GDP)은 3배가량 늘었다. 1인당 GDP도 두 배 이상 증가해 OECD 평균 수준에 도달했다.
한국 사회의 외형은 건강해 보인다. 탄탄한 경제성장과 의료·복지시스템이 갖춰지며 한국의 기대수명은 1996년 74세에서 2022년 83세로 늘었다. 흡연율도 같은 기간 31%에서 15%로 낮아졌다. 교통사고 사망률은 1996년 인구 10만명당 27.8명에서 2023년 4.9명으로 줄었다. 교육 수준은 최상위권이다. 2023년 기준 25~34세 청년층의 고졸 이상 학력 비율은 98.5%, 대학 이상 학력 비율은 70%로 각각 OECD 평균인 86%, 47%를 크게 웃돌았다. 구성원들이 더 오래 살며, 덜 위험하게 지내며, 더 많이 교육받는 사회가 됐다.
하지만 더 깊숙이 들여다보면 이런 성과가 주관적 행복과 삶의 안정성으로 충분히 이어지지 못하고 있다. 한국인의 삶의 만족도는 2023년 기준 6.4점으로 OECD 평균(7.3점)을 밑돌았다. 자살률은 2022년 기준 인구 10만명당 23.2명으로 OECD 1위다.
사회의 안정적인 성장과 달리 개개인의 삶은 왜 이렇게 불안정할까. OECD는 개인의 삶을 안정적으로 떠받치는 사회적 기반이 취약한 점을 한국 사회의 근본적 약점으로 짚었다. 무엇보다 청년층에서 이 문제가 가장 선명하게 확인된다. 청년의 불안정은 자립도에서 드러난다. 2020년 기준 한국의 20~29세 청년 가운데 부모와 함께 사는 비율은 81%다. OECD 평균(50%)보다 30% 포인트 이상 높다. 청년들이 독립된 성인으로 삶을 시작하는 시점 자체가 늦어지고 있다. 교육 수준은 높지만 안정적인 일자리, 충분한 소득, 감당 가능한 주거를 확보하기 어려워진 영향으로 해석된다.
청년의 불안정은 사회적 고립 문제로 이어지고 있다. 2024년 정부 조사에서 19~34세 청년의 5.2%가 ‘극단적 사회적 위축’ 상태로 분류됐다. 이들 중 상당수는 고립 이유로 구직 어려움을 꼽았다. 취업난과 소득 불안, 관계 단절이 결합되면 청년 문제는 ‘개인의 실패’가 아니라 사회 진입 경로가 좁아지는 ‘구조적 문제’로 번진다.
노년층의 삶의 질도 취약하다. 70세 이상 한국인 중 어려울 때 의지할 사람이 있다고 답한 비율은 남성과 여성 각각 61%와 65%다. OECD 평균(남성 89%·여성 87%)을 크게 밑도는 수치다. 오래 살게 됐지만 노년기 위기 상황에서 기댈 관계망은 부족하다는 뜻이다. 고령층 빈곤과 외로움, 정신건강 위험이 겹치면 장수도 삶의 질 개선으로 이어지기 어렵다.
성별 격차도 취약점으로 꼽혔다. 여성의 고등교육 이수율은 높아졌지만 노동시장과 의사결정 영역에서는 격차가 여전했다. 남성 대비 여성 임금 수준은 한국이 71%로, OECD 평균 89%보다 낮았다. 여성 관리자 비율도 OECD 평균의 절반 수준이고, 여성은 남성보다 하루 약 3시간 더 많은 무급노동을 수행했다. 교육 성취가 노동시장 내 평등으로 충분히 연결되지 못하고 있는 셈이다.
한국 사회의 방향성은 ‘국민 삶의 질 개선’으로 이어져야 한다고 OECD는 제언했다. 경제 성장률 자체보다 성장의 결과가 국민의 삶을 긍정적으로 바꾸고 고르게 이어지도록 정책의 초점을 맞춰야 한다는 지적이다. OECD는 보고서에서 “청년층의 취업 지원과 주거 안정, 자산 형성, 정신건강 관리를 함께 묶은 통합 서비스가 필요하다”며 “노년층의 고립과 외로움을 줄일 수 있는 사회적 연결망을 넓히고 노동시장과 가정 안에 남아 있는 성별 격차를 완화하는 정책도 병행해야 한다”고 지적했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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