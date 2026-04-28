이란 중앙은행 ‘호르무즈 통행료’ 전용 계좌 개설
“달러·위안화 등 4개 통화 가능”
“이란산 원유 유조선 2척 해협 통과”
이란이 호르무즈 해협 통행료 징수를 위한 전용 계좌를 개설했다. 미국의 해상 봉쇄에도 이란산 원유를 실은 유조선이 해협을 통과했다는 보도도 나왔다.
알라에딘 브루제르디 이란 의회 국가안보·외교정책위원회 의원은 27일(현지시간) 성명을 통해 “이란 중앙은행이 해협 통과 선박들로부터 수수료를 받기 위해 리알·위안·달러·유로화 4개 통화 전용 계좌를 개설했다”고 밝혔다. 그는 또 “이슬람혁명수비대(IRGC) 해군이 징수하는 통행료는 해당 계좌로 입금될 예정”이라며 “이란에 지속적인 수입원을 제공할 것”이라고 설명했다. 브루제르디 의원은 “디지털 통화 인프라를 최종 승인하고 각국에 리알화 결제를 요구할 경우 자국 통화가 전례 없이 강세를 보일 것”이라고 낙관했다.
이란 의회는 지난 21일 해협 주권과 통행료 징수 근거를 담은 ‘호르무즈 해협 주권 확립 법안’을 본회의에서 가결했다. 이틀 뒤 첫 통행료가 현금으로 징수돼 중앙은행 계좌에 예치됐다고 현지 언론이 보도했다. 외신들은 국제 해운 비용 증가와 역내 긴장이 한층 높아질 것을 우려하면서도 이란이 미국의 해상 봉쇄에 대응한 통제권을 협상 카드로 활용하는 주도권 싸움이라고 분석했다.
이런 가운데 로이터통신은 이날 위성 분석 업체 탱커트래커스닷컴 자료를 인용해 이란산 원유 약 400만 배럴을 실은 유조선 2척이 지난 24일 해협을 통과해 아시아로 향했다고 보도했다. 이라크와 이란에서 각각 출항한 선박이다. 선박 추적 업체 케이플러와 위성 분석 업체 신맥스도 최근 24시간 동안 벌크선을 중심으로 최소 7척이 해협을 오간 것으로 파악했다고 매체는 전했다. 다만 분석가들은 미군이 호르무즈에서 약 5000~6000㎞ 떨어진 말라카 해협에서까지 우회시켜 온 만큼 중간에 차단될 수 있다고 지적했다.
한편 마코 루비오 미 국무장관은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 이란이 제안한 ‘선(先) 해협 개방, 후(後) 핵 논의’에 대해 “이란이 말하는 개방은 자국에 협력해 허가받을 경우에만 해당되고 그렇지 않으면 폭파시키고 배상금을 지불하라는 뜻”이라며 이는 진정한 개방이 아니라고 반박했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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