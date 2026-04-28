트럼프 ‘핵 레드라인’ 선 긋고 이란 제안 참모들과 논의
“제안 검토 단계 아냐” 수용 미지수
“트럼프, 핵 빠져 마음에 안들어 해”
양국 유엔 안보리서 해협 봉쇄 설전
도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘이란의 핵무기 보유 금지’를 레드라인으로 설정하고 가장 최근 제안받은 ‘선(先) 호르무즈 해협 개방, 후(後) 핵 협상’ 방안을 참모들과 논의하고 있다. 유엔 안전보장이사회(안보리) 회의에선 해협 봉쇄를 놓고 미국과 이란이 설전을 벌였다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 27일(현지시간) 브리핑에서 “대통령이 이란의 최신 제안을 놓고 국가안보 보좌진과 논의했다”며 “제안이 검토 단계에 있다고는 말할 수 없다. 대통령이 직접 입장을 밝힐 것”이라고 말했다. 그러면서 “대통령은 이미 분명하게 레드라인을 제시한 바 있다”고 강조했다. 블룸버그통신은 레드라인에 대해 “이란의 핵무기 보유 금지가 포함됐다”고 전했다.
마코 루비오 국무장관도 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 이란의 핵무기 보유와 해협 통제권에 대해 ‘용납 불가’라고 못 박았다. 그는 “호르무즈 해협은 국제 수로다. 국제 수로를 누가 이용하고 얼마를 지불해야 하는지가 이란에 의해 결정되는 체제를 받아들일 수 없다”며 “이란은 핵무기를 통해 세계를 위협하려 한다. 이는 용납할 수 없는 일”이라고 말했다.
앞서 전날 미국 매체 악시오스는 “이란이 호르무즈 해협 상호 봉쇄를 풀고 전쟁을 끝낸 뒤부터 핵 협상을 시작하는 방안을 미국에 제안했다”고 보도했다. 다만 트럼프 대통령은 고농축 우라늄 비축분 440㎏ 전량을 해외로 반출하고 향후 20년간 우라늄 농축 활동도 금지하는 방안을 이란에 요구해 온 만큼 핵 협상을 뒤로 미루자는 제안을 받아들일지는 미지수다. 미국 정부 당국자는 이날 오전 백악관 안보 회의가 끝난 뒤 로이터통신에 “트럼프 대통령은 핵 프로그램이 포함되지 않았다는 이유로 이란의 최신 제안을 마음에 들어하지 않았다”고 설명했다.
이날 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 안보리 회의에선 미국과 이란의 주유엔 대사가 정면으로 충돌했다. 마이크 왈츠 미국 대사는 “세계 대다수 국가가 호르무즈 해협에서 이란의 인질극 같은 계략의 대가를 치르고 있다”며 “국제법상 호르무즈 해협은 이란의 인질도, 협상 카드도, 요금을 징수하는 도로도 아니다. 불법적인 핵 야욕을 위해 협상 카드로 들이밀 대상이 아니라는 것”이라고 지적했다. 그러면서 이란의 해협 통제에 맞서기 위한 국제 기구로서 ‘해양자유연합’을 결성하자고 제안했다.
아미르 사에이드 이라바니 이란 대사는 자국의 해협 봉쇄 조치를 ‘주권 행사’라고 주장하며 “이란은 1982년 유엔 해양법 협약 당사국이 아닌 만큼 관습 국제법 외 조항에 구속되지 않는다”고 반박했다. 그러면서 미국의 해협 역(逆)봉쇄에 대해 “해적이나 테러리스트처럼 행동하고 있다”고 비난했다.
안보리 회의에 참석한 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 “선박 통항을 차별 없이 허용해야 한다. 세계 경제가 숨을 쉴 수 있게 하라”며 양국에 해협 개방을 촉구했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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