김성태 “그분께 누가 돼 죄송”… 리호남 접촉은 끝까지 함구

국조특위 증인 출석 “李 모른다”

“검찰 수사 목표는 아마도 그분”

대북송금 키맨 등장에 공방 격화

김성태 전 쌍방울그룹 회장이 28일 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 증인으로 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 김 전 회장은 이재명 대통령과의 공범 관계를 부인했지만 북한 공작원 리호남 접촉에 대해선 함구했다. 이병주 기자

‘쌍방울 대북송금 사건’의 핵심 당사자인 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 국정조사 증인으로 출석해 이재명 당시 경기지사와의 공범 관계를 부인했다. 김 전 회장은 “저(는) 평생 민주당 해온 사람”이라며 검찰 수사에 거침없는 비판을 쏟아냈다. 그러나 북한 공작원 리호남을 만나 이 지사의 방북 비용을 건넸느냐는 질문엔 함구했다.



김 전 회장은 28일 국회 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(국조특위) 종합 청문회에 출석해 이같이 밝혔다. 김 전 회장에게 여야 의원들의 질의가 집중되면서 ‘김성태 청문회’를 방불케 했다. 김 전 회장은 ‘이 지사와 공범이 아니라고 얘기했었다’는 이건태 더불어민주당 의원 질의에 “실명을 거론하는 것은 그렇고, 그분을 본 적도 없고 대가를 받은 것도, 상대한 것도 없기 때문에 공범 관계를 부인했다”고 답했다. 하지만 ‘이 지사와 무관하다는 것이냐’는 후속 질문에는 “향후 재판에서 말하겠다”며 즉답을 피했다.



김 전 회장은 ‘리호남 접선 여부’를 묻는 여야 의원 질의에도 수차례 “재판 중인 사안”이라며 답변하지 않았다. 방용철 전 쌍방울 부회장은 지난 14일 국조특위에 출석해 김 전 회장이 2019년 필리핀에서 리호남을 만나 이 지사 방북 비용 명목으로 70만 달러를 건넸다고 증언했다.



김 전 회장은 ‘쌍방울 임직원 17명이 구속되는 과정에서 압박을 느꼈느냐’는 이 의원의 질문에 울컥하는 모습을 보였다. 그는 “제가 정말 존경하고 지지했던 분이 계셨다”며 “못난 제가 누가 돼 그 부분은 정말 죄송스럽게 생각한다”고 말했다. 이어 “속죄하고 있고, 저 자신도 창피하다”며 “(그분은) 평생 제 마음속 영웅이었다”고 덧붙였다. 일각에서는 그분이 이 대통령을 지칭한 것이란 해석이 나왔다.



김 전 회장은 ‘실제 검찰의 목표는 누구였다고 생각하느냐’는 전용기 민주당 의원 질의에는 “목표는 정해져 있지 않았나 싶다”며 “성함을 말씀드리는 것은 부적절한 것 같고, 그분이라고만 지칭하겠다”고 말했다.



민주당이 검찰의 회유 근거로서 주장해온 ‘연어회 술 파티’ 의혹은 없었다고 단언했다. 김 전 회장은 “쌍방울 직원이 페트병에 소주를 담아 검찰청 안으로 들고 와 식사하며 소주를 마셨느냐”는 곽규택 국민의힘 의원 질문에 “(2023년) 5월 17일 정확히 술 안 먹었다”며 “밧줄에 묶이고 수갑을 차고 가는데 거기서 무슨 수발을 받을 수 있느냐”고 반문했다.



국조특위는 이번 청문회를 끝으로 활동 종료 수순에 들어간다. 야당 간사인 김형동 국민의힘 의원은 “이번 국조는 ‘이재명 죄지우기 국조’였다는 것이 확인됐다”고 평했다. 여당 간사인 박성준 의원은 “윤석열 정권에서 공작이 일어났다는 것이 낱낱이 드러났다”고 주장했다. 민주당 의원들은 검찰의 조작기소가 확인됐다고 보고 ‘조작기소 특검법’을 조속히 통과시킬 방침이다.



오주환 기자 johnny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘쌍방울 대북송금 사건’의 핵심 당사자인 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 국정조사 증인으로 출석해 이재명 당시 경기지사와의 공범 관계를 부인했다. 김 전 회장은 “저(는) 평생 민주당 해온 사람”이라며 검찰 수사에 거침없는 비판을 쏟아냈다. 그러나 북한 공작원 리호남을 만나 이 지사의 방북 비용을 건넸느냐는 질문엔 함구했다.김 전 회장은 28일 국회 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(국조특위) 종합 청문회에 출석해 이같이 밝혔다. 김 전 회장에게 여야 의원들의 질의가 집중되면서 ‘김성태 청문회’를 방불케 했다. 김 전 회장은 ‘이 지사와 공범이 아니라고 얘기했었다’는 이건태 더불어민주당 의원 질의에 “실명을 거론하는 것은 그렇고, 그분을 본 적도 없고 대가를 받은 것도, 상대한 것도 없기 때문에 공범 관계를 부인했다”고 답했다. 하지만 ‘이 지사와 무관하다는 것이냐’는 후속 질문에는 “향후 재판에서 말하겠다”며 즉답을 피했다.김 전 회장은 ‘리호남 접선 여부’를 묻는 여야 의원 질의에도 수차례 “재판 중인 사안”이라며 답변하지 않았다. 방용철 전 쌍방울 부회장은 지난 14일 국조특위에 출석해 김 전 회장이 2019년 필리핀에서 리호남을 만나 이 지사 방북 비용 명목으로 70만 달러를 건넸다고 증언했다.김 전 회장은 ‘쌍방울 임직원 17명이 구속되는 과정에서 압박을 느꼈느냐’는 이 의원의 질문에 울컥하는 모습을 보였다. 그는 “제가 정말 존경하고 지지했던 분이 계셨다”며 “못난 제가 누가 돼 그 부분은 정말 죄송스럽게 생각한다”고 말했다. 이어 “속죄하고 있고, 저 자신도 창피하다”며 “(그분은) 평생 제 마음속 영웅이었다”고 덧붙였다. 일각에서는 그분이 이 대통령을 지칭한 것이란 해석이 나왔다.김 전 회장은 ‘실제 검찰의 목표는 누구였다고 생각하느냐’는 전용기 민주당 의원 질의에는 “목표는 정해져 있지 않았나 싶다”며 “성함을 말씀드리는 것은 부적절한 것 같고, 그분이라고만 지칭하겠다”고 말했다.민주당이 검찰의 회유 근거로서 주장해온 ‘연어회 술 파티’ 의혹은 없었다고 단언했다. 김 전 회장은 “쌍방울 직원이 페트병에 소주를 담아 검찰청 안으로 들고 와 식사하며 소주를 마셨느냐”는 곽규택 국민의힘 의원 질문에 “(2023년) 5월 17일 정확히 술 안 먹었다”며 “밧줄에 묶이고 수갑을 차고 가는데 거기서 무슨 수발을 받을 수 있느냐”고 반문했다.국조특위는 이번 청문회를 끝으로 활동 종료 수순에 들어간다. 야당 간사인 김형동 국민의힘 의원은 “이번 국조는 ‘이재명 죄지우기 국조’였다는 것이 확인됐다”고 평했다. 여당 간사인 박성준 의원은 “윤석열 정권에서 공작이 일어났다는 것이 낱낱이 드러났다”고 주장했다. 민주당 의원들은 검찰의 조작기소가 확인됐다고 보고 ‘조작기소 특검법’을 조속히 통과시킬 방침이다.오주환 기자 johnny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지