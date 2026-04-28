中, 메타의 ‘제2 딥시크’ 인수 막았다
3조원 들인 인수 백지화 수순
중국 정부가 미국 빅테크 메타의 중국계 인공지능(AI) 기업 마누스 인수를 금지했다. 해외로 본사를 이전한 기업까지 규제 대상으로 삼았다는 점에서 논란이 예상된다.
28일 중국 관영 신화통신에 따르면 국가발전개혁위원회 외국인투자안전심사판공실은 전날 “법과 규정에 따라 외국 자본의 마누스 인수에 대해 투자 금지 결정을 내리고 당사자들에게 거래 철회를 요구했다”고 밝혔다.
마누스는 중국 기업 버터플라이이펙트가 개발한 범용 AI 에이전트로 인간 대신 스스로 계획을 세워 업무를 수행해 ‘제2의 딥시크’라는 평가를 받았다. 중국에 있던 본사를 지난해 7월 싱가포르로 이전했지만, 핵심 기술과 인력은 중국에 기반을 두고 있다.
메타는 지난해 12월 20억 달러(약 3조원) 이상을 지불하고 마누스를 인수했다. 중국 정부는 지난 1월 이 거래가 수출 관리 대상인지 검토하겠다고 밝혔고 이번에 투자 금지 결정을 내렸다.
메타는 마누스 인수 백지화에 착수했다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 27일(현지시간) 보도했다. 메타는 자사 시스템으로 이전한 마누스의 데이터와 기술을 모두 제거하고 마누스의 중국 내 자산을 인수 전 상태로 복원해야 한다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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