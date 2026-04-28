대통령 ‘소풍·수학여행 기피’ 지적에… 교원단체 “교사 탓 인식 왜곡” 발끈
이재명 대통령이 학교에서 현장체험학습을 기피하는 상황을 지적하고 개선책을 주문하자 교원단체들이 반발하고 나섰다. 체험학습 기피를 교사 탓으로 돌렸다는 것이다. 교육부는 현장체험학습 활성화 대책을 다음 달까지 마련하기로 했다.
이 대통령은 28일 국무회의에서 “요새 소풍도 안 가고 수학여행도 안 가는데, 수학여행은 수업의 일부인데 안전사고가 나고 관리 책임을 부과당할까봐 이러는 경향이 있다”며 “구더기 생길까봐 장독 없애면 안 된다. 안전 문제가 있으면 관리·안전 요원을 추가 채용해 데려가면 되지 않느냐”고 지적했다.
교원단체들은 즉시 반박했다. 초등교사노동조합은 성명서를 내고 “현장 교사들은 최선을 다해도 처벌을 피할 수 없다는 극도의 불안감을 안고 있다. (이 대통령 발언은) 교사를 책임 회피 집단으로 몰아가는 왜곡된 인식”이라고 지적했다. 일부 단체는 “구더기 표현은 모욕적”이라며 사과를 요구했다.
현장학습 기피는 2022년 강원도 속초 한 테마파크에서 초등생이 사망하는 사고로 교사가 유죄 판결을 받은 뒤 확산됐다. 이에 정부와 국회가 지난해 11월 교사가 안전조치 의무를 다한 경우 민형사상 책임을 묻지 않도록 관련법을 개정했지만 교원단체들은 ‘완전한 면책’을 요구하고 있다.
전국교직원노동조합은 최근 ‘2026 현장체험학습 실태조사’를 발표하고 전체 학교의 53.4%만 숙박형 체험학습을 하고 있으며 교사 대다수는 처벌에 대한 불안감에 시달린다고 주장했다. 교육부는 “안전사고 발생 시 교사 면책을 강화하고 체험학습 업무 부담을 줄이는 방안을 시·도교육청과 함께 마련해 다음 달 발표할 것”이라고 밝혔다.
이도경 교육전문기자
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