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대통령 ‘소풍·수학여행 기피’ 지적에… 교원단체 “교사 탓 인식 왜곡” 발끈

입력:2026-04-28 18:55
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이재명 대통령이 28일 오전 청와대에서 열린 제18회 국무회의 겸 제6차 비상경제점검회의에 참석해 발언을 하고 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 학교에서 현장체험학습을 기피하는 상황을 지적하고 개선책을 주문하자 교원단체들이 반발하고 나섰다. 체험학습 기피를 교사 탓으로 돌렸다는 것이다. 교육부는 현장체험학습 활성화 대책을 다음 달까지 마련하기로 했다.

이 대통령은 28일 국무회의에서 “요새 소풍도 안 가고 수학여행도 안 가는데, 수학여행은 수업의 일부인데 안전사고가 나고 관리 책임을 부과당할까봐 이러는 경향이 있다”며 “구더기 생길까봐 장독 없애면 안 된다. 안전 문제가 있으면 관리·안전 요원을 추가 채용해 데려가면 되지 않느냐”고 지적했다.

교원단체들은 즉시 반박했다. 초등교사노동조합은 성명서를 내고 “현장 교사들은 최선을 다해도 처벌을 피할 수 없다는 극도의 불안감을 안고 있다. (이 대통령 발언은) 교사를 책임 회피 집단으로 몰아가는 왜곡된 인식”이라고 지적했다. 일부 단체는 “구더기 표현은 모욕적”이라며 사과를 요구했다.

현장학습 기피는 2022년 강원도 속초 한 테마파크에서 초등생이 사망하는 사고로 교사가 유죄 판결을 받은 뒤 확산됐다. 이에 정부와 국회가 지난해 11월 교사가 안전조치 의무를 다한 경우 민형사상 책임을 묻지 않도록 관련법을 개정했지만 교원단체들은 ‘완전한 면책’을 요구하고 있다.

전국교직원노동조합은 최근 ‘2026 현장체험학습 실태조사’를 발표하고 전체 학교의 53.4%만 숙박형 체험학습을 하고 있으며 교사 대다수는 처벌에 대한 불안감에 시달린다고 주장했다. 교육부는 “안전사고 발생 시 교사 면책을 강화하고 체험학습 업무 부담을 줄이는 방안을 시·도교육청과 함께 마련해 다음 달 발표할 것”이라고 밝혔다.

이도경 교육전문기자

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