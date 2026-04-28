허사비스, 4대 그룹 연쇄 회동… 구글·K제조업 ‘AI 동맹’ 다지기

삼성·SK와 HBM 협력 논의하고

현대차·LG와 로봇 고도화 협의

“제조 역량 가진 우군 확보 의미”

데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 지난 27일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 과기정통부-구글 딥마인드 MOU 체결식에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

한국을 방문한 ‘알파고의 아버지’ 데미스 허사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)가 28일 삼성 SK 현대자동차 LG 등 4대 그룹 총수와 연쇄 회동을 갖고 협력 관계를 다졌다. AI 생태계 확장에 주력하고 있는 구글과 세계 최고 수준의 제조 역량을 갖춘 한국 기업간 ‘AI 동맹’이 공고해지고 있다는 분석이 나온다.



허사비스 CEO는 이날 오후 서울 서초구 삼성전자 사옥을 방문해 이재용 회장과 만났다. 구글과 오랜 기간 안드로이드 동맹 관계를 이어온 삼성전자는 갤럭시S24 시리즈부터 스마트폰에 구글의 생성형 AI 제미나이를 탑재해 왔다. 삼성과 구글은 스마트폰을 비롯해 가전, AI, 클라우드 등 전방위적인 협력 관계를 맺고 있다. 삼성전자는 구글의 AI 서버용 칩 텐서처리장치(TPU)에 들어가는 고대역폭메모리(HBM) 공급사이기도 하다.



허사비스 CEO는 최태원 SK그룹 회장과는 저녁 회동을 갖고 차세대 HBM 등 메모리 반도체 공급 문제를 집중 논의한 것으로 알려졌다. 최 회장은 지난 2월 미국 캘리포니아주 새너제이의 구글 캠퍼스를 방문했을 때 순다르 피차이 구글 CEO를 만나 AI 메모리 장기 공급 문제를 논의했다. 양측은 이번 회동에서 맞춤형 HBM 공동 설계, 6세대 HBM4 기반 TPU 협력 등 중장기 로드맵을 테이블에 올렸을 것으로 보인다.



허사비스 CEO는 오전엔 정의선 현대차그룹 회장을 만나 로봇과 AI 분야 협력 강화 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 현대차그룹의 로봇 자회사 보스턴다이내믹스는 구글 딥마인드와 휴머노이드 로봇용 AI 파운데이션 모델을 개발 중이다. 허사비스 CEO는 이어 서울 여의도 LG트윈타워를 찾아 구광모 LG그룹 회장과도 비공개 회동을 갖고 로보틱스 기반의 피지컬 AI 생태계 확장 등 양사 협력에 대해 대화한 것으로 전해졌다. LG AI연구원과 구글간 기술 파트너십이 한층 더 다져질 전망이다.



AI 패권을 잡기 위한 빅테크간 경쟁이 치열한 상황에서 구글은 HBM 확보에 사활을 걸고 있다. 구글은 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 자체 AI 가속기인 TPU를 직접 설계하고 있다. 제미나이를 고도화할수록 AI 연산은 복잡해지고 이를 수행하려면 메모리반도체, 특히 고성능 HBM이 필수적이다.



업계 관계자는 “한국은 반도체 가전 자동차 등 AI가 들어갈 모든 하드웨어와 제조 경쟁력을 갖춘 유일한 국가”라며 “허사비스 CEO가 주요 그룹 총수들을 연이어 만난 건 강력한 하드웨어 우군을 확보하는 의미가 있다”고 말했다.



권지혜 이주은 기자 jhk@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국을 방문한 ‘알파고의 아버지’ 데미스 허사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)가 28일 삼성 SK 현대자동차 LG 등 4대 그룹 총수와 연쇄 회동을 갖고 협력 관계를 다졌다. AI 생태계 확장에 주력하고 있는 구글과 세계 최고 수준의 제조 역량을 갖춘 한국 기업간 ‘AI 동맹’이 공고해지고 있다는 분석이 나온다.허사비스 CEO는 이날 오후 서울 서초구 삼성전자 사옥을 방문해 이재용 회장과 만났다. 구글과 오랜 기간 안드로이드 동맹 관계를 이어온 삼성전자는 갤럭시S24 시리즈부터 스마트폰에 구글의 생성형 AI 제미나이를 탑재해 왔다. 삼성과 구글은 스마트폰을 비롯해 가전, AI, 클라우드 등 전방위적인 협력 관계를 맺고 있다. 삼성전자는 구글의 AI 서버용 칩 텐서처리장치(TPU)에 들어가는 고대역폭메모리(HBM) 공급사이기도 하다.허사비스 CEO는 최태원 SK그룹 회장과는 저녁 회동을 갖고 차세대 HBM 등 메모리 반도체 공급 문제를 집중 논의한 것으로 알려졌다. 최 회장은 지난 2월 미국 캘리포니아주 새너제이의 구글 캠퍼스를 방문했을 때 순다르 피차이 구글 CEO를 만나 AI 메모리 장기 공급 문제를 논의했다. 양측은 이번 회동에서 맞춤형 HBM 공동 설계, 6세대 HBM4 기반 TPU 협력 등 중장기 로드맵을 테이블에 올렸을 것으로 보인다.허사비스 CEO는 오전엔 정의선 현대차그룹 회장을 만나 로봇과 AI 분야 협력 강화 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 현대차그룹의 로봇 자회사 보스턴다이내믹스는 구글 딥마인드와 휴머노이드 로봇용 AI 파운데이션 모델을 개발 중이다. 허사비스 CEO는 이어 서울 여의도 LG트윈타워를 찾아 구광모 LG그룹 회장과도 비공개 회동을 갖고 로보틱스 기반의 피지컬 AI 생태계 확장 등 양사 협력에 대해 대화한 것으로 전해졌다. LG AI연구원과 구글간 기술 파트너십이 한층 더 다져질 전망이다.AI 패권을 잡기 위한 빅테크간 경쟁이 치열한 상황에서 구글은 HBM 확보에 사활을 걸고 있다. 구글은 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 자체 AI 가속기인 TPU를 직접 설계하고 있다. 제미나이를 고도화할수록 AI 연산은 복잡해지고 이를 수행하려면 메모리반도체, 특히 고성능 HBM이 필수적이다.업계 관계자는 “한국은 반도체 가전 자동차 등 AI가 들어갈 모든 하드웨어와 제조 경쟁력을 갖춘 유일한 국가”라며 “허사비스 CEO가 주요 그룹 총수들을 연이어 만난 건 강력한 하드웨어 우군을 확보하는 의미가 있다”고 말했다.권지혜 이주은 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지