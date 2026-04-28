“민주당 이름으로 승리할 것”… 평택을·울산시장 단일화 차질
민주 자력승리 의지… 혁신당 반발
범여 3자 구도 속 중앙당 조율 주목
6·3 지방선거·재보궐선거 범여권 단일화 논의는 첫발도 떼기 전 파열음부터 내고 있다. 더불어민주당은 경기 평택을에 ‘조국 저격수’ 김용남 전 의원을 전략공천하며 “김용남의 이름으로 승리하겠다”고 자력 승리 의지를 드러냈다. 조국 조국혁신당 대표도 “인위적 단일화는 국민이 원하지 않는다”고 맞섰다. 평택을과 울산시장 선거를 축으로 범진보 연대를 제안해 온 진보당은 아쉬움을 숨기지 못하고 있다.
조승래 민주당 사무총장은 28일 “공천을 이미 결정한 상황에서 무슨 단일화를 이야기하겠느냐”며 “민주당 이름으로 승리할 것”이라고 말했다. 조 대표도 평택에서 기자들을 만나 “지금은 그런 것을 신경 쓸 때가 아니다”며 인위적 단일화 거부 의사를 밝혔다. 민주당과 혁신당 사이에선 신경전도 거세다. 강경숙 혁신당 의원은 김 전 의원을 겨냥해 “여러 차례 논란의 중심에 섰다. 상대에 대한 원색적 비난, 발언 번복 행태를 보여 왔다”고 비판했다. 김 전 의원은 “(조 대표의) 사모펀드 문제는 지금 봐도 문제가 많다”고 물러서지 않았다. 그러면서 “저쪽(혁신당)에서 공격하지 않으면 저는 공격 안 한다”며 압박했다. 진보당 후보로 나선 김재연 상임대표는 “함께 내란에 싸웠던 정당 대표가 2명이나 나온 곳이고, 후보가 난립하는 곳인데 (민주당이) 범진보의 승리를 위해 좀 더 통 큰 결단을 할 수도 있지 않았을까 하는 아쉬움이 있다”고 말했다.
평택을은 조 대표를 비롯해 김 전 의원, 유의동 전 국민의힘 의원, 황교안 자유와혁신 대표 등이 맞붙는 다자 구도로 최대 6파전이 예상된다. 김 전 의원은 “평택을이 전국 통틀어 가장 복잡하고 난해한 방정식인 곳”이라며 “어부지리하는 후보나 정당이 나오는 일은 없어야 되는 것”이라고 말했다. 그러면서 “(단일화에) 열려 있지만 논의하기에는 아직 이른 단계”라고 말했다. 보수 후보의 어부지리 승리 가능성만 없다면 자력 승리를 위해 경쟁하겠다는 뜻이다. 이런 기류는 부산·울산·경남까지 영향을 주고 있다. 울산시장 선거에서는 민주당 김상욱 의원, 진보당 김종훈 전 의원, 혁신당 황명필 전 최고위원이 출마해 3자 구도가 형성됐다. 이들은 다음 달 13일까지 단일화에 합의하기로 했지만 중앙당 차원의 조율 없이는 난망한 상황이다.
수도권 공천을 노렸으나 원천 배제된 김용 전 민주연구원 부원장은 이날 “백의종군하겠다”고 밝혔다. 정청래 민주당 대표는 “머지않아 더 크게 쓰임받을 날이 올 것”이라고 위로했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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