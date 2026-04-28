“폭탄 터졌으면 정부 멈출 뻔”… 총격 만찬장에 ‘지정생존자’ 없었다
백악관 “불참자 있어 지정 안 해”
모호한 지정 기준에 비판 목소리
백악관 출입기자단 만찬 총격 당시 대통령 직무를 승계할 별도의 ‘지정생존자’가 없었던 사실이 드러나 논란이 되고 있다.
대통령·부통령과 하원의장 등 고위직이 한자리에 모인 데다 도널드 트럼프 대통령에 대한 암살 시도가 두 차례 있었던 걸 감안할 때 제대로 대비하지 않았다는 비판이 나온다.
월스트리트저널(WSJ)은 27일(현지시간) 백악관이 만찬 전 지정생존자 선정을 논의했으나 실제 지정은 하지 않았다고 보도했다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 정례 브리핑에서 “개인적 이유로 만찬에 참석하지 않은 인물들이 있어 별도의 지정생존자를 정할 필요가 없었다”고 말했다. 실제 계승 순위 상위권인 상원 임시의장 척 그래슬리 의원은 만찬에 참석하지 않았다.
지정생존자는 대통령·부통령·의회 등 지도부가 모두 모이는 행사에서 별도 장소에 격리돼 보호를 받는다. 고위 공직자들이 일시에 사망하는 사고 등 비상사태에도 정부의 연속성을 유지하기 위한 조치다. 일례로 대통령과 부통령, 하원의장과 상원 임시의장 등이 집결하는 대통령의 의회 국정 연설 때는 지정생존자가 지정된다.
하지만 이번 만찬 때는 지정생존자가 없었다. 통상 높은 주목도를 갖는 행사가 아니기 때문이다.
로이터는 “백악관 출입기자단 만찬은 워싱턴 사교계의 주요 행사지만 보통 이 정도로 대대적인 보도가 필요하지 않다”며 “트럼프 대통령은 첫 임기 내내 이 행사를 외면했으며 지난해에도 불참했다”고 전했다.
이에 지정생존자 지정 기준이 모호하다는 지적이 나온다. 이번 행사의 경우 대통령과 부통령, 하원의장에 국무장관과 재무장관 등 승계 서열 상위권이 대거 모였음에도 지정생존자를 선정하지 않은 게 의아하다는 반응이다. 특히 트럼프 대통령을 겨냥한 암살 시도가 이번이 처음이 아니었다는 점에서 더 문제가 됐다.
공화당 소속 마이클 매콜 하원의원은 전날 CNN에 “정부 승계 문제가 떠올랐다”며 “폭발물이 터져 대통령, 부통령, 하원의장이 모두 쓰러졌으면 어떻게 됐겠느냐”고 말했다.
백악관도 이 같은 지적을 수용하는 분위기다. 미국 백악관출입기자협회(WHCA)는 추후 일정을 다시 잡겠다고 밝혔는데 레빗 대변인은 일정이 변경된 만찬에는 밴스 부통령이 참석하지 않을 수 있다고 전했다.
트럼프 대통령이 궐위할 경우 밴스 부통령은 2029년 1월까지 트럼프 대통령의 잔여 임기를 수행해야 한다. 트럼프 대통령과 밴스 부통령 모두 직무를 수행할 수 없을 경우엔 마이크 존슨 하원의장이 직을 맡게 된다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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