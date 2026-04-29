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합치면 과반인데… 한동훈 “타협 없다” 박민식 “가능성 없다”

입력:2026-04-29 00:03
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하정우 출마로 빅매치 된 부산 북갑
보수 단일화가 최대 변수로 떠올라
국힘 “3자 구도로도 승리 가능”
한 “당선 가능성 큰 쪽으로 결집”

장동혁 국민의힘 대표가 28일 국회에서 열린 ‘아동청소년 SNS 중독 플랫폼의 보호책임 강화를 위한 긴급 좌담회’에서 물을 마시고 있다. 장 대표는 6·3 지방선거 후보자 지원 행보 대신 국회 일정만 수행했다. 뉴시스

하정우 전 청와대 AI미래기획수석의 출마로 여야 빅매치가 성사된 부산 북갑 보궐선거에서 보수 후보의 단일화 여부가 최대 변수로 부상했다. 무소속 한동훈 전 대표와 국민의힘 소속으로 출마 준비 중인 박민식 전 국가보훈부 장관의 지지율 합계가 과반을 차지한다는 여론조사 결과 때문이다. 그러나 당 지도부와 한 전 대표, 박 전 장관의 이해관계가 복잡하게 얽혀 있어 불가능한 미션에 가깝다는 평가가 우세하다.

한 지도부 인사는 28일 국민일보에 “3자 구도로 지는 한이 있어도 한동훈만큼은 안 된다. 또다시 분열의 한복판에 서게 되는 것”이라고 밝혔다. 아무리 통합을 명분으로 내세워도 단일화에 나서는 순간 또다시 탄핵 찬반 등 과거 이슈로 내홍에 빠질 것이라는 설명이다. 장동혁 대표는 지난 1월 당내 반발에도 한 전 대표를 제명했고, 이는 자신의 정치 기반인 강성 지지층을 결집하는 요인이 됐다. 최근 장 대표가 해당 행위자에 대해 ‘후보 교체’까지 검토하겠다는 입장을 밝힌 것도 한 전 대표를 겨냥한 조치라는 것이 중론이다.

한 전 대표도 타협은 일절 없다는 입장이 확고하다. 그는 라디오에서 “정치공학은 보수 재건의 큰바람 앞에서 종속변수일 뿐”이라고 선을 그었다. 한 친한(친한동훈)계 의원은 “장동혁의 국민의힘이냐, 한동훈으로 국민의힘을 변혁할 것이냐 구도로 선거를 치러야 하는데, 단일화 시 메시지가 붕 떠버린다”고 말했다.

양쪽은 22대 총선에서 3자 구도로 진행됐던 부산 수영구 선거를 두고도 동상이몽을 꾸고 있다. 당시 당 간판을 달고 출마했던 정연욱 의원이 장예찬 전 여의도연구원 부원장의 무소속 출마에도 과반 득표로 승리했다. 국민의힘 관계자는 “공식 후보를 내면 한 전 대표 당선 가능성은 매우 낮아질 것”이라고 전망했다. 반면 친한계는 초반엔 보수표가 분산하는 듯해도 결국 당선 가능성이 큰 쪽으로 결집한다고 본다. 한쪽은 당 간판을, 다른 쪽은 당선 가능성을 주목하는 셈이다.

박 전 장관의 정치적 상황도 단일화 논의를 가로막는 요인이다. 무엇보다 정치 재기의 명운이 이번 선거에 달렸다. 그는 일각의 무공천 주장에 대해 “정치 기생” 등 거친 표현으로 불쾌한 감정을 숨기지 않고 있다. 지난 총선에서 한 전 대표(당시 비대위원장)의 험지 출마 요구를 수용해 낙선하면서 희생했음에도 친한계가 무리한 요구를 하고 있다는 뜻이다. 박 전 장관은 한 전 대표를 향해 “대구가 정치적 고향이다, 해운대가 어떻다 하다가 마땅치 않으니 긴급 피난 성격으로 북구에 들이닥쳤다. 대권 가도를 위한 징검다리로 여기는 것”이라며 “단일화 가능성은 ‘1’도 없다”고 말했다. 반면 한 전 대표는 “(제가) 비대위원장으로 갔을 때 이미 그분은 부산을 버리고 떠난 지 오래된 상태였다”고 반박했다.

하 전 수석은 29일 더불어민주당 입당 환영식을 마친 후 본격적인 선거 준비에 착수할 계획이다.

정우진 기자 uzi@kmib.co.kr

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