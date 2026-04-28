콧대 높은 민주당, 자중지란 국힘… 힘빠진 후보 단일화

與, 높은 지지율 등에 업고 마이웨이

코너 몰린 국힘 지도부 소극적 행보



모든 선거 막판 최대 변수로 등장했던 ‘단일화 카드’가 이번에는 출발부터 삐걱거리고 있다. 6·3 지방선거·재보궐선거를 앞두고 곳곳에서 단일화 논의가 촉발되고 있지만 높은 지지율을 등에 업은 더불어민주당의 고자세, 지도부 궤멸로 인한 국민의힘의 자중지란이 맞물리며 파열음이 감지된다. 여권에서는 조국 조국혁신당 대표 등판으로 정치 셈법이 복잡해진 경기 평택을, 야권에서는 한동훈 전 국민의힘 대표 무소속 출마가 예고된 부산 북갑이 대표적 지뢰밭으로 꼽힌다.



조승래 민주당 사무총장은 28일 평택을 보선 전략에 대해 “단일화는 검토하고 있지 않다. 김용남의 이름으로, 또 민주당의 이름으로 승리할 것”이라며 단일화 가능성을 일축했다. 민주·진보 진영 후보 간 단일화 없이도 승리를 자신하는 발언으로, 굳이 연대에 기대지 않겠다는 기류로 읽힌다. 원내 지도부 의원은 “단일화를 전제로 후보를 내는 것은 정치 문법에 맞지 않는다”며 “평택을은 보수 진영에서도 황교안 전 국무총리 등이 출전해 5파전으로 가도 승산이 있다”고 말했다. 일찌감치 평택을에 후보를 낸 진보당은 연일 후보 단일화를 압박하고 있으나 민주당과 혁신당은 선거 연대에 선을 긋고 있다.





최요한 정치평론가는 “민주당은 지지율이 현격히 높고 코스피 상승세까지 분위기가 워낙 좋아 국민이 원하지 않는다는 명분으로 단일화를 피할 것”이라며 “여기에 장동혁 국민의힘 대표가 민주당 ‘엑스맨’으로 활동하고 있기에 독자 노선을 탈 수밖에 없다”고 말했다. 한쪽(민주당)은 굳이 나눌 필요가 없고, 다른 한쪽(국민의힘)은 지도부가 붕괴한 탓에 단일대오를 형성하지 못하는 상황이다.



특히 국민의힘은 당 밖으론 수도권과 부산 격전지에서 개혁신당과의 보수 주자 단일화 문제가 크고, 내부적으론 보선 당내 주자 정리 등 복잡한 고차방정식에 직면했지만 지도부 행보는 소극적이다. 영남의 한 중진 의원은 “장 대표가 지금 미국을 갈 게 아니고 당장 울산으로 내려가서 김두겸 울산시장과 무소속 출마를 선언한 박맹우 전 시장을 만나 조율하고, 서울과 부산에선 개혁신당과 협의해 보수 진영 선거에 도움이 되도록 정리를 해야 하는데 그런 기본적인 것조차 전혀 안 하고 있다”고 비판했다.



개혁신당 후보들은 선거 완주 의지를 거듭 밝히고 있다. 조응천 전 개혁신당 의원은 경기지사 출마 기자회견에서 “국민의힘은 이미 경기도에선 자생력을 상실했고, 이 선거는 우리가 단일화할 이유가 없다”며 “국민의힘에서 난리를 치면 ‘그래 한번 들어는 볼게’라는 생각”이라고 말했다. 부산 북갑의 후보 정리 문제는 더욱 복잡하다. 한동훈 전 대표는 구(舊)보수의 길과 보수 재건의 길 중 무엇이 맞는지 유권자로부터 확인받겠다는 뜻이 확고하다. 반면 지도부는 ‘한 전 대표만은 안 된다’는 입장이고, 박민식 전 국가보훈부 장관도 선거 완주 의지를 거듭 강조했다.



김혜원 이형민 윤예솔 기자 kime@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 모든 선거 막판 최대 변수로 등장했던 ‘단일화 카드’가 이번에는 출발부터 삐걱거리고 있다. 6·3 지방선거·재보궐선거를 앞두고 곳곳에서 단일화 논의가 촉발되고 있지만 높은 지지율을 등에 업은 더불어민주당의 고자세, 지도부 궤멸로 인한 국민의힘의 자중지란이 맞물리며 파열음이 감지된다. 여권에서는 조국 조국혁신당 대표 등판으로 정치 셈법이 복잡해진 경기 평택을, 야권에서는 한동훈 전 국민의힘 대표 무소속 출마가 예고된 부산 북갑이 대표적 지뢰밭으로 꼽힌다.조승래 민주당 사무총장은 28일 평택을 보선 전략에 대해 “단일화는 검토하고 있지 않다. 김용남의 이름으로, 또 민주당의 이름으로 승리할 것”이라며 단일화 가능성을 일축했다. 민주·진보 진영 후보 간 단일화 없이도 승리를 자신하는 발언으로, 굳이 연대에 기대지 않겠다는 기류로 읽힌다. 원내 지도부 의원은 “단일화를 전제로 후보를 내는 것은 정치 문법에 맞지 않는다”며 “평택을은 보수 진영에서도 황교안 전 국무총리 등이 출전해 5파전으로 가도 승산이 있다”고 말했다. 일찌감치 평택을에 후보를 낸 진보당은 연일 후보 단일화를 압박하고 있으나 민주당과 혁신당은 선거 연대에 선을 긋고 있다.최요한 정치평론가는 “민주당은 지지율이 현격히 높고 코스피 상승세까지 분위기가 워낙 좋아 국민이 원하지 않는다는 명분으로 단일화를 피할 것”이라며 “여기에 장동혁 국민의힘 대표가 민주당 ‘엑스맨’으로 활동하고 있기에 독자 노선을 탈 수밖에 없다”고 말했다. 한쪽(민주당)은 굳이 나눌 필요가 없고, 다른 한쪽(국민의힘)은 지도부가 붕괴한 탓에 단일대오를 형성하지 못하는 상황이다.특히 국민의힘은 당 밖으론 수도권과 부산 격전지에서 개혁신당과의 보수 주자 단일화 문제가 크고, 내부적으론 보선 당내 주자 정리 등 복잡한 고차방정식에 직면했지만 지도부 행보는 소극적이다. 영남의 한 중진 의원은 “장 대표가 지금 미국을 갈 게 아니고 당장 울산으로 내려가서 김두겸 울산시장과 무소속 출마를 선언한 박맹우 전 시장을 만나 조율하고, 서울과 부산에선 개혁신당과 협의해 보수 진영 선거에 도움이 되도록 정리를 해야 하는데 그런 기본적인 것조차 전혀 안 하고 있다”고 비판했다.개혁신당 후보들은 선거 완주 의지를 거듭 밝히고 있다. 조응천 전 개혁신당 의원은 경기지사 출마 기자회견에서 “국민의힘은 이미 경기도에선 자생력을 상실했고, 이 선거는 우리가 단일화할 이유가 없다”며 “국민의힘에서 난리를 치면 ‘그래 한번 들어는 볼게’라는 생각”이라고 말했다. 부산 북갑의 후보 정리 문제는 더욱 복잡하다. 한동훈 전 대표는 구(舊)보수의 길과 보수 재건의 길 중 무엇이 맞는지 유권자로부터 확인받겠다는 뜻이 확고하다. 반면 지도부는 ‘한 전 대표만은 안 된다’는 입장이고, 박민식 전 국가보훈부 장관도 선거 완주 의지를 거듭 강조했다.김혜원 이형민 윤예솔 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지