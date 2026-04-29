최태원 “한국, 상품 아닌 ‘지능’ 생산·수출국 돼야”
한·중 의원연맹 세미나 강연
대규모 AI 인프라 투자 강조
최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)이 “한국은 상품이 아닌 ‘지능’을 생산·수출하는 국가로 바뀌어야 한다”며 대규모 인공지능(AI) 인프라 투자의 필요성을 강조했다.
최 회장은 28일 국회 의원회관에서 열린 한·중 의원연맹 정책 세미나에서 ‘미·중 AI 기술 패권 경쟁 속 대한민국 성장전략’을 주제로 특별강연을 했다.
그는 “가전, 스마트폰, 컴퓨터에도 다 메모리칩이 들어가다 보니 누구든 만나면 ‘메모리를 달라’고 한다”며 “최대한 공급량을 늘리는 투자를 지속하고 있지만 쉽지 않다”고 말했다.
최 회장은 AI 산업의 병목 지점으로 ‘데이터센터에 투입되는 자금’, ‘전력’, ‘그래픽처리장치(GPU)’, ‘메모리칩’ 4가지를 꼽으며 “각 나라가 보틀넥(병목현상)을 어떻게 이용하는지가 AI 성장 전략의 관건”이라고 분석했다. 그 중에서도 가장 시급한 문제로 데이터센터 인프라 부족을 들었다. 그는 “AI를 제대로 하기 위해선 AI 공장인 데이터센터가 있어야 하는데 국내 데이터센터 중 AI로 쓸 수 있는 것은 5%도 되지 않는다”고 지적했다. 이어 “1기가와트(GW) 규모 데이터센터 구축에 약 500억 달러가 들어가는 만큼 과감한 인프라 투자가 필요하다”고 강조했다.
전력 문제와 관련해선 “한국은 30% 이상 발전 예비율을 갖고 있지만 송전 효율이 떨어진다”며 “중국은 전기 생산량에서 미국을 앞서 있고 생산 속도도 더 빠를 것으로 예상된다”고 말했다.
최 회장은 또 “AI 시대에 한국의 성장 모델 자체가 바뀌어야 한다”면서 속도와 규모, 보안 문제를 성공 전략으로 제시했다. “행정·서비스 영역을 AI 기반으로 전환하는 등 공공부문에서 수요를 모아서 한국이 AI 이니셔티브를 가져가야 한다”는 것이다.
일본과의 연대가 미·중 기술 패권 경쟁 속 훌륭한 대응 전략이 될 수 있다는 구상도 밝혔다. 최 회장은 “일본과 경제 통합을 통해 6조 달러 국내총생산(GDP) 규모를 만들면 미국이나 중국 등이 중요하게 여기는 사이즈가 될 것”이라며 “일본과 협조 차원을 넘어 경제 통합을 해야 한다”고 목소리를 높였다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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