현실선 ‘지적인 과외 교사’… 온라인선 “트럼프는 히틀러”

백악관 만찬 총격범의 두 얼굴

2년새 정치적으로 급격히 극단화

법정서 묵비권…유죄시 최대 종신형

도널드 트럼프 미국 대통령 등을 겨냥한 백악관기자단 만찬 총격 사건 용의자 콜 토머스 앨런이 27일(현지시간) 워싱턴DC 연방법원에 나와 매슈 샤르바 연방판사 앞에서 기소 인부 절차에 임하는 장면을 그린 법정 스케치. 로이터연합뉴스

백악관 출입기자단 만찬장 총격범 콜 토머스 앨런(31)이 소셜미디어에 도널드 트럼프 대통령을 아돌프 히틀러에 비유하고, 2024년 펜실베이니아주 유세장 암살 시도가 자작극이란 음모론을 퍼 나른 것으로 나타났다.



CNN은 27일(현지시간) 앨런의 소셜미디어 계정 두 곳에 게시된 4000여 건의 글을 분석한 결과 최근 2년 사이 정치적으로 급격히 극단화되는 양상이 확인됐다고 보도했다. 수사에 정통한 소식통들은 압수된 전자기기에서 확보한 정보 역시 트럼프와 정부에 대한 앨런의 강한 적대감을 보여준다고 전했다.



CNN이 웹페이지 아카이브를 통해 복원한 앨런의 엑스(옛 트위터)와 블루스카이 게시글에 따르면 그는 2022년까지만 해도 게임 콘텐츠를 주로 공유했다. 닌텐도 게임 ‘슈퍼 스매시 브라더스’ 관련 영상 수십 개를 게시하고 자신의 유튜브 채널을 홍보하는 글도 올렸다.



그러나 2024년 전후로 정치 관련 게시물 비중이 크게 늘어났다. 그는 트럼프를 히틀러에 비유하는 게시물을 반복적으로 리트윗했으며, 2024년 대선 결과를 무효화해야 한다는 다른 이용자의 주장도 공유했다. 또 같은 해 7월 펜실베이니아주 유세장에서 발생한 총격 사건 이후에는 “트럼프가 미국 대중을 속이기 위해 스스로 가짜 암살 시도를 연출했을 수 있다”는 음모론성 게시물도 리트윗했다.



트럼프 2기 행정부 출범 직후인 2025 년 2월부터는 활동 무대를 블루스카이로 옮기며 더욱 노골적인 정치적 분노를 드러냈다. 그는 같은 해 4월 “모두 트럼프가 형편없는 인물이라는 것을 알고 있지만 아무도 행동하지 않는다”고 적었고, 지난달에는 “트럼프는 반역자이며 반역자가 수장인 나라가 스스로 붕괴하는 것은 놀랍지 않다”고 주장하기도 했다.



범행 준비와의 연관성이 의심되는 총기 관련 게시물도 확인됐다. 앨런은 지난해 12월 “총을 사기에 가장 좋은 시기는 며칠 전이었고, 두 번째로 좋은 시기는 오늘”이라는 글을 올렸다.



다만 그의 현실 모습은 온라인 속 행태와는 상당한 괴리를 보였다고 CNN 은 전했다. 로스앤젤레스 남부 토런스에서 시간제 과외교사로 일했던 앨런에 대해 학생들은 지적인 인물이었다고 기억했다. 한 지역 시민단체 관계자는 “지역사회 전체가 충격에 빠졌다”며 “그를 알던 학생들 모두 믿기 어렵다는 반응”이라고 말했다.



워싱턴DC 연방법원은 이날 앨런을 대통령 암살미수 등 혐의로 기소했다. 매슈 샤르바 연방판사는 유죄가 인정될 경우 최대 종신형에 처해질 수 있다고 밝혔다. 법정에 출석한 앨런은 혐의에 대해 묵비권을 행사했으나 신원과 나이는 직접 확인했으며 컴퓨터공학 석사 학위를 보유하고 있다고 진술한 것으로 전해졌다.



미국 법무부가 공개한 앨런이 소지했던 산탄총과 권총, 칼 등 무기 사진. 로이터연합뉴스

수사 당국은 현재 앨런이 보안 장벽을 뚫고 행사장 인근까지 접근한 경위와 실제 발사한 총탄 수, 비밀경호국 요원 피격 여부 등을 집중 조사하고 있다. 지닌 피로 워싱턴DC 연방검사는 이날 추가 기소 가능성도 배제하지 않고 있다고 밝혔다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 백악관 출입기자단 만찬장 총격범 콜 토머스 앨런(31)이 소셜미디어에 도널드 트럼프 대통령을 아돌프 히틀러에 비유하고, 2024년 펜실베이니아주 유세장 암살 시도가 자작극이란 음모론을 퍼 나른 것으로 나타났다.CNN은 27일(현지시간) 앨런의 소셜미디어 계정 두 곳에 게시된 4000여 건의 글을 분석한 결과 최근 2년 사이 정치적으로 급격히 극단화되는 양상이 확인됐다고 보도했다. 수사에 정통한 소식통들은 압수된 전자기기에서 확보한 정보 역시 트럼프와 정부에 대한 앨런의 강한 적대감을 보여준다고 전했다.CNN이 웹페이지 아카이브를 통해 복원한 앨런의 엑스(옛 트위터)와 블루스카이 게시글에 따르면 그는 2022년까지만 해도 게임 콘텐츠를 주로 공유했다. 닌텐도 게임 ‘슈퍼 스매시 브라더스’ 관련 영상 수십 개를 게시하고 자신의 유튜브 채널을 홍보하는 글도 올렸다.그러나 2024년 전후로 정치 관련 게시물 비중이 크게 늘어났다. 그는 트럼프를 히틀러에 비유하는 게시물을 반복적으로 리트윗했으며, 2024년 대선 결과를 무효화해야 한다는 다른 이용자의 주장도 공유했다. 또 같은 해 7월 펜실베이니아주 유세장에서 발생한 총격 사건 이후에는 “트럼프가 미국 대중을 속이기 위해 스스로 가짜 암살 시도를 연출했을 수 있다”는 음모론성 게시물도 리트윗했다.트럼프 2기 행정부 출범 직후인 2025 년 2월부터는 활동 무대를 블루스카이로 옮기며 더욱 노골적인 정치적 분노를 드러냈다. 그는 같은 해 4월 “모두 트럼프가 형편없는 인물이라는 것을 알고 있지만 아무도 행동하지 않는다”고 적었고, 지난달에는 “트럼프는 반역자이며 반역자가 수장인 나라가 스스로 붕괴하는 것은 놀랍지 않다”고 주장하기도 했다.범행 준비와의 연관성이 의심되는 총기 관련 게시물도 확인됐다. 앨런은 지난해 12월 “총을 사기에 가장 좋은 시기는 며칠 전이었고, 두 번째로 좋은 시기는 오늘”이라는 글을 올렸다.다만 그의 현실 모습은 온라인 속 행태와는 상당한 괴리를 보였다고 CNN 은 전했다. 로스앤젤레스 남부 토런스에서 시간제 과외교사로 일했던 앨런에 대해 학생들은 지적인 인물이었다고 기억했다. 한 지역 시민단체 관계자는 “지역사회 전체가 충격에 빠졌다”며 “그를 알던 학생들 모두 믿기 어렵다는 반응”이라고 말했다.워싱턴DC 연방법원은 이날 앨런을 대통령 암살미수 등 혐의로 기소했다. 매슈 샤르바 연방판사는 유죄가 인정될 경우 최대 종신형에 처해질 수 있다고 밝혔다. 법정에 출석한 앨런은 혐의에 대해 묵비권을 행사했으나 신원과 나이는 직접 확인했으며 컴퓨터공학 석사 학위를 보유하고 있다고 진술한 것으로 전해졌다.수사 당국은 현재 앨런이 보안 장벽을 뚫고 행사장 인근까지 접근한 경위와 실제 발사한 총탄 수, 비밀경호국 요원 피격 여부 등을 집중 조사하고 있다. 지닌 피로 워싱턴DC 연방검사는 이날 추가 기소 가능성도 배제하지 않고 있다고 밝혔다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지