섬유공장서 이주노동자 때린 관리인 ‘근로자 폭행’ 적용
“관리인=사용자 판단, 중한 혐의”
“어제 뭐 했어” 뺨 때린 영상 ‘공분’
다른 외국인 폭언·폭행도 조사
외국인 근로자의 뺨을 때리는 영상으로 공분을 산 인천의 섬유공장 관리인이 노동 당국의 조사를 받으면서 일반 폭행보다 중한 처벌 대상에 올랐다.
중부지방고용노동청 인천북부지청은 근로기준법상 근로자 폭행 혐의로 섬유공장 관리인 A씨를 입건해 조사 중이라고 28일 밝혔다. A씨는 지난 24일 인천시 서구 가좌동 한 섬유공장에서 방글라데시 국적 근로자 B씨의 뺨을 때리는 등 폭행한 혐의를 받는다.
A씨는 다른 외국인 근로자가 폭행 장면을 촬영한 영상에서 “너 어제 뭐 했냐고” “전화 안 받고 뭐 했냐고” “어딨었어”라며 B씨에게 소리지르고 여러 차례 뺨을 때렸다. B씨의 머리채를 잡고 주먹으로 위협하는 장면 등도 담겼다. A씨는 범행 전날 B씨가 연락을 받지 않고 숙소에도 없었다는 이유 등을 들어 폭행한 것으로 전해졌다.
인천북부지청은 A씨의 폭행 영상이 온라인 등에 공개된 이후 전담팀을 구성해 사실관계 파악, 피해자 보호 조치 등을 위한 특별감독을 진행 중이다. A씨에 대해서는 일반 폭행 혐의보다 중한 근로자 폭행 혐의를 적용할 수 있을 것으로 판단했다. 섬유공장 운영 구조 등을 파악한 결과 A씨를 의사결정권 등이 있는 사용자로 봤다.
근로기준법에 따라 근로자를 폭행한 사용자는 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처해진다. 형법상 폭행이 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형에 처해지는 것보다 처벌이 무겁다.
인천북부지청은 A씨와 함께 근무한 또 다른 외국인 근로자들도 폭언·폭행을 당했다는 주장을 하고 있어 사실관계를 파악하고 있다. 또 근로감독관 10여명을 투입해 30일까지 특별감독을 이어가고 직장 내 괴롭힘과 산업안전보건법 위반 여부 등을 살펴볼 계획이다.
인천북부지청 관계자는 “근로자 폭행 혐의는 가해자를 사용자로 볼 수 있는지가 쟁점”이라며 “A씨를 사용자로 볼 수 있다고 우선 판단해 근로자 폭행 혐의를 적용하게 됐다”고 설명했다. 이어 “A씨는 현재 자신의 폭행 일부를 인정하고 있는 상태”라며 “B씨는 경찰로부터 스마트워치를 지급받아 A씨와 분리 조치됐다”고 덧붙였다. 노동 당국과 별개로 인천 서부경찰서는 형법상 폭행 혐의로 A씨를 입건해 조사 중이다.
법무부 출입국·외국인정책본부 소속 이민자 권익 보호 태스크포스(TF)는 인천출입국·외국인청과 함께 현장 방문 조사, 피해자 면담 등을 마치고 외국인 고용 및 초청 제한 등 행정 처분을 검토하고 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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