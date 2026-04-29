현금 넣어두면 이자 6%… ‘X’에 금융 담는 머스크
이달 중 공개… 향후 주식거래도
중국 위챗 같은 ‘슈퍼앱’ 목표
일론 머스크가 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 금융 서비스를 탑재한 ‘X 머니’ 플랫폼을 이달 중 선보일 예정이다. 트위터를 인수한 지 약 3년 만에 결제·송금·저축을 모두 아우르는 금융 비즈니스로 발을 뻗으며 본격적인 ‘슈퍼앱’ 전환에 속도를 내는 모습이다.
27일(현지시간) 외신과 업계에 따르면 X는 소셜미디어 내에 구축한 금융 플랫폼 X 머니를 이달 중 초기 액세스 형태로 일반 사용자에게 공개한다. 현재는 일부 이용자를 대상으로 서비스를 테스트 중인 것으로 전해졌다.
X 머니는 공격적인 혜택을 앞세워 초기 이용자 확보에 나선다는 전략이다. 현금 저축 시 6%의 이자율을 적용하고, 결제 시 3%의 캐시백을 제공한다. 또 별도 수수료 없이 개인 간(P2P) 송금이 가능하며 이용자 X 아이디가 새겨진 메탈 비자 체크카드를 발급받을 수 있다.
블룸버그 통신은 “(연 6% 금리는) 미국 평균 저축 금리의 약 15배에 달하는 수준”이라며 “xAI가 개발한 지출 내역 정리·분석 기능 등도 포함될 예정”이라고 설명했다. 다만 고정 금리인 것인지, 초기 프로모션 일환인지는 불분명한 상황이다.
머스크는 X에서 활동하는 콘텐츠 크리에이터를 중심으로 초기 이용자 기반을 구축할 계획이다. 광고 수익 정산을 위해 사용하던 온라인 결제 서비스 ‘스트라이프’ 대신 X 머니를 활용해 ‘콘텐츠 생산·수익화·이익 분배’라는 일련의 과정을 하나의 플랫폼으로 통합하겠다는 구상이다.
최종 목표는 X를 중국 ‘위챗’ 같은 슈퍼앱으로 키우는 것이다. 메신저 앱으로 출발한 위챗은 결제 서비스 ‘위챗페이’를 도입해 쇼핑과 모빌리티, 예약 등 고객 일상 전반으로 몸집을 키웠다. 월간 활성 이용자(MAU) 10억명을 등에 업고 일상적인 금융 문화를 확산시켰다.
X 역시 월간 이용자만 6억명이 넘는 글로벌 플랫폼인 만큼 강력한 슈퍼앱으로 도약할 수 있다는 기대도 나온다. 블룸버그는 “X 머니가 성공한다면 지금까지 미국에서 전례 없던 규모의 소셜미디어·금융 결합체로 자리 잡게 될 것”이라고 평가했다. 머스크는 “X 앱 안에서 일상생활을 할 수 있는 수준이 되길 바란다”고 밝혔었다.
올해 하반기에는 X에 암호화폐 및 주식 거래 기능도 추가될 것이라는 전망도 나온다. X는 지난 15일 피드 안에서 암호화폐와 주식의 실시간 가격, 차트를 검색·확인할 수 있는 ‘스마트 캐시태그’ 기능도 출시했다.
다만 규제라는 걸림돌이 남아 있다. 미국에서 결제 플랫폼을 운영하려면 50개 주로부터 인허가를 받아야 하는데, 현재 X 머니는 뉴욕 등을 제외한 44개 주에서만 허가를 받은 상태다.
플랫폼 업계 관계자는 “과도한 고금리·캐시백 혜택은 수익성 측면에서 지속이 어려울 수 있다”며 “금융업은 신뢰가 생명인 만큼 돈으로만 이용자를 끌어모으면 혜택이 줄었을 때 이용자가 썰물처럼 빠져나갈 수도 있는 것”이라고 말했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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