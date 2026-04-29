“김부겸은 정청래 아바타” vs “추경호는 윤어게인”

여야, 대구시장 ‘프레임 전쟁’ 격돌

국힘 ‘김=정 이미지 부각’ 유리 판단

“공천 내홍 극복, 힘 모아 싸워야”

민주 “秋, 내란 재판 피고인” 공격

金, 당 공세와는 달리 수위 조절

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 28일 대구 수성구 그랜드호텔에서 열린 외국인 관광객 대구 유치를 위한 제안 토론회에서 발언하고 있다(왼쪽 사진). 추경호 국민의힘 대구시장 후보는 대구 중구 2·28민주운동기념회관에서 열린 정책 간담회에 참석했다. 뉴시스

‘정청래 아바타’ 대 ‘윤어게인’.



여권의 동진(東進) 숙원과 야권의 보수 사수 구호가 격돌한 6·3 지방선거 최대 격전지 대구에선 벌써부터 프레임 공세가 펼쳐지고 있다. 국민의힘은 김부겸 더불어민주당 후보를 ‘정청래의 아바타’로, 민주당은 추경호 국민의힘 후보를 ‘윤어게인’으로 규정하며 공세에 돌입했다.



추 후보 캠프 관계자는 28일 “김 후보는 정청래 민주당 대표가 호출해서 부른 사람이다. 정청래가 꽂은 사람”이라며 “대구에서 정 대표를 좋아하는 사람은 없다”고 말했다. 앞서 추 후보도 당내 경선 기간이던 지난 8일 소셜미디어에서 “정청래의 남자 김부겸”이라고 규정한 바 있다. 국민의힘은 ‘김부겸=정청래’라는 이미지를 부각하면 대구시장 선거 국면에서 유리하다고 해석하는 분위기다. 개인 경쟁력이 있는 김 후보와 달리 정 대표에 대한 대구 민심은 부정적 여론이 우세하다는 판단에 따른 것이다. 대구를 지역구로 둔 우재준 의원은 이날 부산CBS라디오에 출연해 “정 대표 등이 지금까지 자행한 국회의 폭주에 대해 분노하는 마음이 아마 다 같으실 것”이라며 “그런 마음이 하나로 모여서 추 후보 지지율이 결집하지 않겠느냐”고 내다봤다.



국민의힘 내에선 공천 내홍을 극복하고 민주당과 싸워야 한다는 목소리에 힘이 실리고 있다. 대구 지역 한 의원은 “이번 선거에서 이기려면 후보가 확정되는 게 중요했다. 이제 추 후보로 결정됐으니 힘을 모아 상황을 반전해야 한다”며 “상대는 당 내부가 아니라 민주당”이라고 강조했다. 대구시장 출마를 포기하며 추 후보 돕기를 자처한 이진숙 전 방송통신위원장도 이날 KBS라디오에 출연해 “김 후보는 이재명 대통령의 쌍둥이”라며 공세를 펼쳤다.



민주당도 추 후보를 윤어게인으로 규정하며 깎아내렸다. 천준호 민주당 원내대표 대행은 이날 원내대책회의에서 “추 후보 확정으로 국민의힘 지방선거 공천 성격이 명확해졌다. 명백한 윤어게인 공천”이라며 날을 세웠다. 천 대행은 “추 후보는 내란 중요임무 종사 혐의로 재판을 받고 있는 피고인”이라며 “12·3 내란 당시 원내대표로서 계엄 해제 의결을 방해한 혐의를 받고 있다. 윤어게인을 당의 주류로 알박기하려는 심산이냐”고 비판했다.



다만 당의 공세와 달리 김 후보는 수위를 조절하는 분위기다. 네거티브전에 나섰다가 민심이 이반할 경우 보수 결집이 현실화할 수 있다는 우려 탓이다. 김 후보는 추 후보 공천이 확정된 지난 26일 선거사무소 개소식에서 추 후보에 대해 “같이 정부에서 일해본 사이”라고 짧게 평했다. 정 대표도 대구 현장최고위원회의나 김 후보 개소식 방문 때 ‘내란’이라는 단어를 일절 언급하지 않았다. 김현정 민주당 원내대변인은 이날 “우리가 가장 경계해야 하는 것이 오만”이라며 “대구 선거는 김 후보의 얼굴로 치른다는 기조하에 당은 충분히 지원하되 관여하지 않을 것”이라고 말했다.



박준상 이형민 한웅희 기자 junwith@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 663 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. ‘정청래 아바타’ 대 ‘윤어게인’.여권의 동진(東進) 숙원과 야권의 보수 사수 구호가 격돌한 6·3 지방선거 최대 격전지 대구에선 벌써부터 프레임 공세가 펼쳐지고 있다. 국민의힘은 김부겸 더불어민주당 후보를 ‘정청래의 아바타’로, 민주당은 추경호 국민의힘 후보를 ‘윤어게인’으로 규정하며 공세에 돌입했다.추 후보 캠프 관계자는 28일 “김 후보는 정청래 민주당 대표가 호출해서 부른 사람이다. 정청래가 꽂은 사람”이라며 “대구에서 정 대표를 좋아하는 사람은 없다”고 말했다. 앞서 추 후보도 당내 경선 기간이던 지난 8일 소셜미디어에서 “정청래의 남자 김부겸”이라고 규정한 바 있다. 국민의힘은 ‘김부겸=정청래’라는 이미지를 부각하면 대구시장 선거 국면에서 유리하다고 해석하는 분위기다. 개인 경쟁력이 있는 김 후보와 달리 정 대표에 대한 대구 민심은 부정적 여론이 우세하다는 판단에 따른 것이다. 대구를 지역구로 둔 우재준 의원은 이날 부산CBS라디오에 출연해 “정 대표 등이 지금까지 자행한 국회의 폭주에 대해 분노하는 마음이 아마 다 같으실 것”이라며 “그런 마음이 하나로 모여서 추 후보 지지율이 결집하지 않겠느냐”고 내다봤다.국민의힘 내에선 공천 내홍을 극복하고 민주당과 싸워야 한다는 목소리에 힘이 실리고 있다. 대구 지역 한 의원은 “이번 선거에서 이기려면 후보가 확정되는 게 중요했다. 이제 추 후보로 결정됐으니 힘을 모아 상황을 반전해야 한다”며 “상대는 당 내부가 아니라 민주당”이라고 강조했다. 대구시장 출마를 포기하며 추 후보 돕기를 자처한 이진숙 전 방송통신위원장도 이날 KBS라디오에 출연해 “김 후보는 이재명 대통령의 쌍둥이”라며 공세를 펼쳤다.민주당도 추 후보를 윤어게인으로 규정하며 깎아내렸다. 천준호 민주당 원내대표 대행은 이날 원내대책회의에서 “추 후보 확정으로 국민의힘 지방선거 공천 성격이 명확해졌다. 명백한 윤어게인 공천”이라며 날을 세웠다. 천 대행은 “추 후보는 내란 중요임무 종사 혐의로 재판을 받고 있는 피고인”이라며 “12·3 내란 당시 원내대표로서 계엄 해제 의결을 방해한 혐의를 받고 있다. 윤어게인을 당의 주류로 알박기하려는 심산이냐”고 비판했다.다만 당의 공세와 달리 김 후보는 수위를 조절하는 분위기다. 네거티브전에 나섰다가 민심이 이반할 경우 보수 결집이 현실화할 수 있다는 우려 탓이다. 김 후보는 추 후보 공천이 확정된 지난 26일 선거사무소 개소식에서 추 후보에 대해 “같이 정부에서 일해본 사이”라고 짧게 평했다. 정 대표도 대구 현장최고위원회의나 김 후보 개소식 방문 때 ‘내란’이라는 단어를 일절 언급하지 않았다. 김현정 민주당 원내대변인은 이날 “우리가 가장 경계해야 하는 것이 오만”이라며 “대구 선거는 김 후보의 얼굴로 치른다는 기조하에 당은 충분히 지원하되 관여하지 않을 것”이라고 말했다.박준상 이형민 한웅희 기자 junwith@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지