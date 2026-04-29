美캘리포니아 5% 억만장자세 현실될까
서명 확보에 11월 국민투표 ‘눈앞’
200명 대상… 1천억弗 확보 기대
부자들 자산 처분 ‘脫캘리’ 러시
“세금 괜찮아” 젠슨 황 남다른 반응
미국 캘리포니아주에서 억만장자에게 일회성 5% 부유세를 부과하는 ‘억만장자세’가 150만여명의 서명을 확보하며 오는 11월 주민투표 상정 요건을 충족시켰다. 트럼프 행정부의 메디케이드(저소득층 의료보험) 예산 삭감에 따른 의료 재정 공백을 메운다는 명분이지만, 법안 현실화 가능성이 커지면서 부자들의 ‘탈(脫)캘리포니아’ 움직임도 가속화하고 있다.
월스트리트저널은 26일(현지시간) 전미서비스노조 서부의료지부(SEIU-UHW)가 억만장자세 도입 추진을 위해 150여만명의 서명을 모았다고 보도했다. 캘리포니아주에서 주민투표 안건 상정에 필요한 최소 서명 수는 87만5000건으로, 노조 측은 요건의 약 두 배에 달하는 서명을 받은 셈이다. 서명은 선거관리 당국에 전달되며 검증을 거쳐 오는 11월 주민투표에 부쳐질 예정이다.
억만장자세는 올해 1월 1일 기준 캘리포니아 거주자 가운데 순자산 10억 달러(약 1조4700억원) 이상 개인에게 자산의 5%를 일회성 세금으로 부과하는 내용을 담고 있다. 노조 측은 약 200명이 과세 대상이며 이를 통해 1000억 달러 안팎의 재원을 확보할 수 있다고 추산했다. 또 일부 억만장자가 세금을 피해 주를 떠나더라도 캘리포니아에서는 지속적으로 새로운 부가 창출될 것이라고 주장했다.
캘리포니아는 미국에서 억만장자가 가장 많이 거주하는 주이자, 주 재정을 고소득층 소득세에 크게 의존하는 지역이다. 다만 억만장자세 논의가 본격화하면서 부자들은 주 내 자산을 처분하고 거주지를 옮기고 있다.
뉴욕타임스(NYT)와 포브스 등은 구글 공동창업자 래리 페이지가 최근 캘리포니아 내 기업 45곳을 폐업하거나 이전했고, 지난해 12월 플로리다주 마이애미에서 초고가 주택을 매입했다고 전했다. 세르게이 브린 구글 공동창업자도 기업 15곳을 네바다주 등지로 옮겼으며, 피터 틸 페이팔 공동창업자도 마이애미에 거주지를 마련하고 플로리다주 유권자 등록을 마친 것으로 전해졌다. 반면 젠슨 황 엔비디아 CEO는 “우리는 실리콘밸리에 살기로 선택했다”며 “어떤 세금을 부과해도 상관없다”고 밝혔다.
캘리포니아 조세재단은 억만장자 이탈과 그에 따른 경제적 파급 효과로 주 세수가 연간 35억3000만~44억9000만 달러(약 5조 2000억~6조 6000억원) 감소할 것으로 추산했다. 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 지난 1월 NYT와의 인터뷰에서 “억만장자세는 이미 부유층 대량 이탈을 촉발하고 있으며 주 재정을 해치고 있다”며 “주를 보호하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것”이라고 말했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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