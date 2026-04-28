美 “망 사용료 받는 나라 한국뿐”

USTR “세계 어디에도 없다” 비판

통상협상서 거센 디지털 압박 예고

USTR X캡처

도널드 트럼프 미국 행정부가 넷플릭스·유튜브 등 글로벌 콘텐츠사업자(CP)에 인터넷망 사용 대가를 물리는 한국의 ‘망 사용료’ 정책을 또 한번 공개 비판했다. 망 사용료는 미국과의 통상 문제와도 연결되는 문제라 향후 대미 통상 협상에서 디지털 분야 압박이 더욱 거세질 것이라는 전망이 나온다.



미 무역대표부(USTR)는 27일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 “세계 어떤 나라도 자국의 인터넷 서비스 제공업체에 인터넷 트래픽 전송을 이유로 네트워크 사용료를 부과하는 나라는 없다. 한국만 제외하고”라고 적었다. USTR은 해당 글을 ‘미국 수출업체가 직면한 가장 황당한 10대 외국 무역장벽’ 시리즈 중 네 번째 사례로 소개했다. USTR은 연례 국가별 무역장벽 보고서(NTE)에서 한국의 망 사용료 정책을 ‘비관세 무역장벽’ 단골 사례로 지적해 왔다.



핵심 쟁점은 글로벌 CP가 국내 통신사(ISP)에 망 사용료를 내는 것이 타당한지에 대한 문제다. 국내 통신업계는 대형 글로벌 CP가 막대한 트래픽을 유발하면서도 망 투자 비용을 부담하는 데는 소극적이라는 입장이다. 실제 네이버와 카카오 등 국내 CP는 트래픽 규모와 요율에 따라 망 이용 대가를 부담하고 있다.



업계 관계자는 “세계적으로 통신망 부하에 따른 책임을 콘텐츠 사업자가 분담해야 한다는 움직임이 확산되고 있는 상황”이라며 “유럽연합(EU)도 ‘디지털네트워크법’을 발의했다”고 지적했다. 현재 우리 국회에는 4건의 망 사용료 관련 법안이 발의돼 있다.



반면 미 정부와 CP 측은 이용자가 이미 통신사에 인터넷 요금을 내는 만큼 망 사용료를 부과하는 건 이중 과금이며, 인터넷 개방성과 망 중립성 원칙을 훼손하는 차별적인 규제라고 주장한다.



양측 입장이 팽팽히 갈리고 있어 단기간에 접점을 찾기 어려울 것이라는 관측이 지배적이다. 국내 디지털 시장에서 미국 빅테크 비중이 날로 확대되고 있어 미국 측 압박 강도도 높아질 가능성이 크다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 행정부가 넷플릭스·유튜브 등 글로벌 콘텐츠사업자(CP)에 인터넷망 사용 대가를 물리는 한국의 ‘망 사용료’ 정책을 또 한번 공개 비판했다. 망 사용료는 미국과의 통상 문제와도 연결되는 문제라 향후 대미 통상 협상에서 디지털 분야 압박이 더욱 거세질 것이라는 전망이 나온다.미 무역대표부(USTR)는 27일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 “세계 어떤 나라도 자국의 인터넷 서비스 제공업체에 인터넷 트래픽 전송을 이유로 네트워크 사용료를 부과하는 나라는 없다. 한국만 제외하고”라고 적었다. USTR은 해당 글을 ‘미국 수출업체가 직면한 가장 황당한 10대 외국 무역장벽’ 시리즈 중 네 번째 사례로 소개했다. USTR은 연례 국가별 무역장벽 보고서(NTE)에서 한국의 망 사용료 정책을 ‘비관세 무역장벽’ 단골 사례로 지적해 왔다.핵심 쟁점은 글로벌 CP가 국내 통신사(ISP)에 망 사용료를 내는 것이 타당한지에 대한 문제다. 국내 통신업계는 대형 글로벌 CP가 막대한 트래픽을 유발하면서도 망 투자 비용을 부담하는 데는 소극적이라는 입장이다. 실제 네이버와 카카오 등 국내 CP는 트래픽 규모와 요율에 따라 망 이용 대가를 부담하고 있다.업계 관계자는 “세계적으로 통신망 부하에 따른 책임을 콘텐츠 사업자가 분담해야 한다는 움직임이 확산되고 있는 상황”이라며 “유럽연합(EU)도 ‘디지털네트워크법’을 발의했다”고 지적했다. 현재 우리 국회에는 4건의 망 사용료 관련 법안이 발의돼 있다.반면 미 정부와 CP 측은 이용자가 이미 통신사에 인터넷 요금을 내는 만큼 망 사용료를 부과하는 건 이중 과금이며, 인터넷 개방성과 망 중립성 원칙을 훼손하는 차별적인 규제라고 주장한다.양측 입장이 팽팽히 갈리고 있어 단기간에 접점을 찾기 어려울 것이라는 관측이 지배적이다. 국내 디지털 시장에서 미국 빅테크 비중이 날로 확대되고 있어 미국 측 압박 강도도 높아질 가능성이 크다.손재호 기자 sayho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지