[단독] LG전자, 중동 주재원들에 ‘특별 심리상담’… “전쟁 피로감 씻는다”
이달 주재원 대상 프로그램 시작
가족 위한 심리 케어도 집중 제공
LG전자가 중동 주재원들과 그 가족을 위한 ‘특별 사내 심리상담’ 프로그램을 운영한다. 두 달째 이어진 전쟁으로 피로도가 높아진 임직원의 심리적 안정을 돕기 위한 조치다.
28일 업계에 따르면 LG전자는 이달부터 중동 주재원과 가족, 현지 직원들을 대상으로 화상회의 방식을 활용한 상담 프로그램을 시작했다. 중동 전쟁 발발 직후 이란·이스라엘에 근무하는 LG전자 한국인 직원은 필수 인력을 제외하고는 모두 가족과 함께 튀르키예·이집트 등 인접 국가로 대피를 마친 상태다. LG전자는 현지와의 시차를 고려해 사내 심리상담실 운영 시간을 한국 시간 기준 오전 7시부터 오후 9시까지로 확대해 대응하고 있다.
프로그램에는 재택근무 효율을 높이는 업무 관리 노하우와 임직원 소속감을 올리기 위한 정서 활동 등이 포함된 것으로 알려졌다. LG전자 내부 사정에 밝은 한 업계 관계자는 “재택근무 장기화로 팀원 간 대면 기회가 사라지면서 과거 코로나 팬데믹 시기와 유사한 고립감을 호소하는 사례가 늘고 있는 상황”이라며 “화면을 통해서라도 팀원들이 실시간 소통할 수 있는 시간을 마련해 유대감을 끌어올리고 있다”고 설명했다. 아울러 갑작스럽게 거주환경이 바뀐 주재원 가족들을 위해서는 불안과 스트레스를 줄이는 ‘심리 케어’를 집중적으로 제공하고 있다.
임직원들의 반응 역시 좋은 것으로 전해졌다. 가장 최근에 진행됐던 상담 회차에는 100여명의 인원이 몰렸다. 상담에 참여한 걸프법인 소속 한 직원은 “적절한 시기에 제공된 상담 프로그램에 큰 위로를 받았다”고 전했다.
LG전자는 2005년부터 21년째 사내 전문 심리상담실을 운영해오고 있다. 현재 국내 11개 사업장에 전문 상담사가 상주하는 상담실을 두고 있다. 일반적인 정신상담, 심리상담과 다르게 회사 생활에 특화된 상담을 제공하며 조직 문화 중 하나로 자리를 잡았다는 평가다. 여기에 부부나 자녀 심리검사 등 가족 단위 프로그램까지 폭넓게 지원하는 중이다. LG전자 사업보고서에 따르면 개인 상담 건수는 2022년 5300건을 돌파한 데 이어 2024년에는 6200여건에 달하는 등 매년 꾸준한 증가세를 보이고 있다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사