이 대통령 “각 부처 엄밀히 조사… 생산적 공공일자리 발굴해달라”
비상경제회의서 총리에 지시
“전 직원 브레인스토밍을” 주문
이재명 대통령은 “일자리가 부족한 시대에 공공서비스 영역의 일자리 질이 그렇게 좋지 않고, 그렇게 많지도 않다”며 “국무총리가 주관해 각 부처에서 생산적인 공공서비스 일자리를 발굴하라”고 지시했다.
이 대통령은 28일 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제회의에서 “불필요한 데 사람을 쓰자는 것은 아니다”고 전제한 뒤 “다른 선진국에 비하면 (공공서비스 일자리가) 적은 편인데, 몇십 명이나 몇백 명에 해당하는 것이라도 각 부처의 실·국·과 단위로 엄밀하게 조사해 챙겨보라”고 김민석 국무총리에게 지시했다. 이어 “수천수만 명을 고용하는 그런 것을 하라는 건 아니다”면서도 “있으면 하시라”고 거듭 강조했다.
이 대통령은 국세청의 체납관리단을 구체적으로 거론하면서 “체납으로 인해 밀려 있는 조세가 100조원 이상인데, 그중에 10%인 10조원을 추가로 거둬들이는데 (인력을) 1만 명을 썼다고 하면 그래도 남는 것 아니냐”며 “1만 명을 쓰면 (인건비가) 한 5000억원 들 텐데, 그러면 4000억~5000억원 (정도는 남는 것 아니냐). 한 10만명을 써도 손해가 아니라는 소리지 않느냐”고 물었다. 이에 임광현 국세청장이 “3월에 500명을 운영했는데, 체납된 1만 건에 대해 직접 전화하거나 찾아가서 10% 이상인 1000건을 바로 납부하게 했다”며 “액수가 많지는 않지만 그런 성과가 있다”고 답했다.
이 대통령은 또 “사회 안전 문제가 심각한데, 이 분야에 대한 공공일자리를 늘리는 것이 중요하다. 산업재해도 많고 자살도 많은데, 세계적으로 창피한 일”이라며 이를 예방하기 위한 인력 필요성도 역설했다. 이 대통령은 “이런 유형의 공공서비스 일자리가 많이 있을 수 있으니 각 부·처·청이 주력해 달라. 일자리도 생기고, 사회정의나 질서 유지도 돼서 모두에게 좋은 일 아니냐”며 “지휘부에 있는 사람들이 머리를 짜내면 잘 안 나오니 전 직원이 모여서 브레인스토밍을 하거나 제안을 받아보라”고 주문했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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