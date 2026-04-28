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이 대통령 “각 부처 엄밀히 조사… 생산적 공공일자리 발굴해달라”

입력:2026-04-28 18:45
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비상경제회의서 총리에 지시
“전 직원 브레인스토밍을” 주문

이재명 대통령이 28일 오전 청와대에서 열린 제18회 국무회의 겸 제6차 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령은 “일자리가 부족한 시대에 공공서비스 영역의 일자리 질이 그렇게 좋지 않고, 그렇게 많지도 않다”며 “국무총리가 주관해 각 부처에서 생산적인 공공서비스 일자리를 발굴하라”고 지시했다.

이 대통령은 28일 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제회의에서 “불필요한 데 사람을 쓰자는 것은 아니다”고 전제한 뒤 “다른 선진국에 비하면 (공공서비스 일자리가) 적은 편인데, 몇십 명이나 몇백 명에 해당하는 것이라도 각 부처의 실·국·과 단위로 엄밀하게 조사해 챙겨보라”고 김민석 국무총리에게 지시했다. 이어 “수천수만 명을 고용하는 그런 것을 하라는 건 아니다”면서도 “있으면 하시라”고 거듭 강조했다.

이 대통령은 국세청의 체납관리단을 구체적으로 거론하면서 “체납으로 인해 밀려 있는 조세가 100조원 이상인데, 그중에 10%인 10조원을 추가로 거둬들이는데 (인력을) 1만 명을 썼다고 하면 그래도 남는 것 아니냐”며 “1만 명을 쓰면 (인건비가) 한 5000억원 들 텐데, 그러면 4000억~5000억원 (정도는 남는 것 아니냐). 한 10만명을 써도 손해가 아니라는 소리지 않느냐”고 물었다. 이에 임광현 국세청장이 “3월에 500명을 운영했는데, 체납된 1만 건에 대해 직접 전화하거나 찾아가서 10% 이상인 1000건을 바로 납부하게 했다”며 “액수가 많지는 않지만 그런 성과가 있다”고 답했다.

이 대통령은 또 “사회 안전 문제가 심각한데, 이 분야에 대한 공공일자리를 늘리는 것이 중요하다. 산업재해도 많고 자살도 많은데, 세계적으로 창피한 일”이라며 이를 예방하기 위한 인력 필요성도 역설했다. 이 대통령은 “이런 유형의 공공서비스 일자리가 많이 있을 수 있으니 각 부·처·청이 주력해 달라. 일자리도 생기고, 사회정의나 질서 유지도 돼서 모두에게 좋은 일 아니냐”며 “지휘부에 있는 사람들이 머리를 짜내면 잘 안 나오니 전 직원이 모여서 브레인스토밍을 하거나 제안을 받아보라”고 주문했다.

최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

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