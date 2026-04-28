측근인 교육감 후보 개소식 참석… 교육장관,선거 개입 논란 자초해

최교진, 본인이 3선 한 텃밭 방문

“개인 자격으로 방문… 논란 유감”

연합뉴스

최교진(사진) 교육부 장관이 세종시교육감 선거에 나선 측근 인사의 선거사무소 개소식에 참석해 논란이 일고 있다. 세종교육감으로 3선을 했던 최 장관이 개인적 친분이 있는 후보를 지원해 공직자의 정치 중립 의무를 위반했다는 지적이다.



28일 교육부 등에 따르면 최 장관은 지난 25일 오후 세종시 나성동에서 열린 임전수 세종교육감 예비후보 선거사무소 개소식에 참석했다. 임 예비후보는 최 장관이 교육감 재직 시절 교육정책국장으로 근무했던 측근이다. 최 장관은 임 예비후보가 2024년 2월 교육정책국장에서 퇴임했을 때 지역 온라인 매체에 ‘세종교육청을 떠나는 임전수 국장과의 석별’이라는 제목의 칼럼을 게재하는 등 각별한 사이로 알려졌다. 세종교육청 안팎에서는 ‘임 전 국장이 최 장관의 세종교육감 후계자’라는 말이 돌기도 했다.



경쟁 후보들은 최 장관의 개소식 참석 자체가 정치 중립 위반이라는 입장이다. 강미애 세종교육감 예비후보는 입장문을 내고 “교육 정책을 총괄하는 장관급 인사의 개소식 참석은 선거에 영향을 미칠 수 있다. 교육감 선거는 정당 공천이 없는 만큼 작은 신호도 유권자 판단에 영향을 줄 수 있다”고 비판했다.



교육감 선거는 정당의 지원을 받을 수 없고 관심도 적어 ‘깜깜이 선거’로 불린다. 인지도가 당락을 가르기 쉬운 구조여서 현직 교육감이 일방적으로 유리하다는 지적이 많다. 최 장관은 교육부 장관으로 지명되기 전까지 세종교육감으로 내리 3선을 했다. 세종시 유권자에게 인지도 높은 최 장관의 개소식 방문 자체가 노골적인 선거 개입이라는 지적이 나오는 이유다.



임 예비후보 측은 “개소식에 선관위 관계자도 있었다. 최 장관 방문 사실을 홍보하지 않았고 지지 발언도 기념 촬영도 없었다. 개인적 방문”이라고 주장했다. 최 장관은 개소식에 참석할 때 관용차를 이용하지 않았고, 수행원도 동행하지 않은 것으로 전해졌다. 그는 이날 입장문을 내고 “개인 자격으로 단순 참석했으나 불필요한 논란을 야기한 것에 대해 유감으로 생각한다”고 말했다.



이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 최교진() 교육부 장관이 세종시교육감 선거에 나선 측근 인사의 선거사무소 개소식에 참석해 논란이 일고 있다. 세종교육감으로 3선을 했던 최 장관이 개인적 친분이 있는 후보를 지원해 공직자의 정치 중립 의무를 위반했다는 지적이다.28일 교육부 등에 따르면 최 장관은 지난 25일 오후 세종시 나성동에서 열린 임전수 세종교육감 예비후보 선거사무소 개소식에 참석했다. 임 예비후보는 최 장관이 교육감 재직 시절 교육정책국장으로 근무했던 측근이다. 최 장관은 임 예비후보가 2024년 2월 교육정책국장에서 퇴임했을 때 지역 온라인 매체에 ‘세종교육청을 떠나는 임전수 국장과의 석별’이라는 제목의 칼럼을 게재하는 등 각별한 사이로 알려졌다. 세종교육청 안팎에서는 ‘임 전 국장이 최 장관의 세종교육감 후계자’라는 말이 돌기도 했다.경쟁 후보들은 최 장관의 개소식 참석 자체가 정치 중립 위반이라는 입장이다. 강미애 세종교육감 예비후보는 입장문을 내고 “교육 정책을 총괄하는 장관급 인사의 개소식 참석은 선거에 영향을 미칠 수 있다. 교육감 선거는 정당 공천이 없는 만큼 작은 신호도 유권자 판단에 영향을 줄 수 있다”고 비판했다.교육감 선거는 정당의 지원을 받을 수 없고 관심도 적어 ‘깜깜이 선거’로 불린다. 인지도가 당락을 가르기 쉬운 구조여서 현직 교육감이 일방적으로 유리하다는 지적이 많다. 최 장관은 교육부 장관으로 지명되기 전까지 세종교육감으로 내리 3선을 했다. 세종시 유권자에게 인지도 높은 최 장관의 개소식 방문 자체가 노골적인 선거 개입이라는 지적이 나오는 이유다.임 예비후보 측은 “개소식에 선관위 관계자도 있었다. 최 장관 방문 사실을 홍보하지 않았고 지지 발언도 기념 촬영도 없었다. 개인적 방문”이라고 주장했다. 최 장관은 개소식에 참석할 때 관용차를 이용하지 않았고, 수행원도 동행하지 않은 것으로 전해졌다. 그는 이날 입장문을 내고 “개인 자격으로 단순 참석했으나 불필요한 논란을 야기한 것에 대해 유감으로 생각한다”고 말했다.이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지