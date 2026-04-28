[단독] “인구 비례 무시한 고무줄 선거구” 시민단체 헌법소원

지난 18일 통과 선거법 개정안 놓고

“전국 29곳이 ‘최대 3대 1’ 기준 위반

광주·전남만 14곳… 평등선거 침해”



6·3 지방선거를 앞두고 광주·전남 지역 시민단체들이 헌법재판소가 정한 인구 편차 기준을 위배한 ‘졸속 선거구 획정’이 이뤄졌다며 헌법소원심판을 청구했다. 국회가 지방의회 선거구 인구 편차를 최대 3대 1까지 허용한 헌법재판소의 ‘평등선거’ 기준을 정면으로 위반했다는 취지다.



시민사회단체연대회의·광주시민단체협의회는 28일 헌재에 전남광주통합특별시의회 선거구를 획정한 공직선거법 26조 1항 별표2는 위헌이라는 취지의 헌법소원과 함께 지방선거 집행정지 가처분신청을 제기했다. 정의당 비상대책위원장을 지낸 김준우 변호사(법무법인 덕수)가 광주 광산구·서구·북구에 사는 유권자 3명을 대리해 헌법소원심판청구서를 제출했다. 김 변호사는 청구서에서 “선거구 획정에 있어서 인구비례 원칙에 의한 투표 가치의 평등은 헌법적 요청”이라며 “합리적 이유 없이 투표 가치의 평등을 침해하는 선거구 획정은 자의적인 것으로서 헌법에 위반된다”고 밝혔다.





문제의 선거법 개정안은 지난 18일 국회 본회의를 통과한 것이다. 청구서에 따르면 국회가 획정한 선거구 중 29곳이 헌재가 제시한 3대 1 기준을 벗어났고, 행정통합이 진행 중인 전남광주통합특별시에 절반에 가까운 14곳이 집중됐다. 헌재의 인구 편차 기준을 적용하면 선거구 평균 인구가 4만명 수준인 전남광주통합특별시는 각 선거구 유권자가 2만~6만명 사이여야 한다. 하지만 광주 북구 제3선거구(8만8587명)를 비롯해 서구 제2선거구(8만3422명), 광산구 제1선거구(7만6357명)는 인구 상한선을 훌쩍 넘는 반면 보성군, 영암군, 장흥군 등은 2만명이 채 되지 않는다.



청구인들은 헌법상 보장된 평등권과 선거권 침해라는 입장이다. 이들은 일부 선거구에 위헌성이 있다면 해당 선거구 구역표 전부가 헌법에 위배된다고 판단해 온 헌재 결정례를 근거로 광주전남통합특별시의회 선거구 전체가 위헌이라고 주장했다.



헌재는 2019년 3대 1 기준을 위반하는 선거구들에 대해 헌법불합치 결정을 내렸지만 국회는 2022년 지방선거를 앞두고 공직선거법에 지역대표성 예외조항을 넣어 이를 우회했다. 그러자 헌재는 지난해 지역 대표성을 고려하더라도 3대 1 기준은 반드시 지켜야 한다는 결정을 내렸다.



청구인들은 ‘소 잃고 외양간 고치기’식 사례가 반복돼선 안 된다는 입장이다. 김 변호사는 “국회가 헌재의 기준을 반복적으로 무시하는 행태는 법치주의에 대한 도전으로 결코 묵과돼서는 안 된다”고 지적했다.



윤준식 구자창 기자



GoodNews paper ⓒ 정치부 구자창 기자 critic@kmib.co.kr 1292 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 6·3 지방선거를 앞두고 광주·전남 지역 시민단체들이 헌법재판소가 정한 인구 편차 기준을 위배한 ‘졸속 선거구 획정’이 이뤄졌다며 헌법소원심판을 청구했다. 국회가 지방의회 선거구 인구 편차를 최대 3대 1까지 허용한 헌법재판소의 ‘평등선거’ 기준을 정면으로 위반했다는 취지다.시민사회단체연대회의·광주시민단체협의회는 28일 헌재에 전남광주통합특별시의회 선거구를 획정한 공직선거법 26조 1항 별표2는 위헌이라는 취지의 헌법소원과 함께 지방선거 집행정지 가처분신청을 제기했다. 정의당 비상대책위원장을 지낸 김준우 변호사(법무법인 덕수)가 광주 광산구·서구·북구에 사는 유권자 3명을 대리해 헌법소원심판청구서를 제출했다. 김 변호사는 청구서에서 “선거구 획정에 있어서 인구비례 원칙에 의한 투표 가치의 평등은 헌법적 요청”이라며 “합리적 이유 없이 투표 가치의 평등을 침해하는 선거구 획정은 자의적인 것으로서 헌법에 위반된다”고 밝혔다.문제의 선거법 개정안은 지난 18일 국회 본회의를 통과한 것이다. 청구서에 따르면 국회가 획정한 선거구 중 29곳이 헌재가 제시한 3대 1 기준을 벗어났고, 행정통합이 진행 중인 전남광주통합특별시에 절반에 가까운 14곳이 집중됐다. 헌재의 인구 편차 기준을 적용하면 선거구 평균 인구가 4만명 수준인 전남광주통합특별시는 각 선거구 유권자가 2만~6만명 사이여야 한다. 하지만 광주 북구 제3선거구(8만8587명)를 비롯해 서구 제2선거구(8만3422명), 광산구 제1선거구(7만6357명)는 인구 상한선을 훌쩍 넘는 반면 보성군, 영암군, 장흥군 등은 2만명이 채 되지 않는다.청구인들은 헌법상 보장된 평등권과 선거권 침해라는 입장이다. 이들은 일부 선거구에 위헌성이 있다면 해당 선거구 구역표 전부가 헌법에 위배된다고 판단해 온 헌재 결정례를 근거로 광주전남통합특별시의회 선거구 전체가 위헌이라고 주장했다.헌재는 2019년 3대 1 기준을 위반하는 선거구들에 대해 헌법불합치 결정을 내렸지만 국회는 2022년 지방선거를 앞두고 공직선거법에 지역대표성 예외조항을 넣어 이를 우회했다. 그러자 헌재는 지난해 지역 대표성을 고려하더라도 3대 1 기준은 반드시 지켜야 한다는 결정을 내렸다.청구인들은 ‘소 잃고 외양간 고치기’식 사례가 반복돼선 안 된다는 입장이다. 김 변호사는 “국회가 헌재의 기준을 반복적으로 무시하는 행태는 법치주의에 대한 도전으로 결코 묵과돼서는 안 된다”고 지적했다.윤준식 구자창 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지