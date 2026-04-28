범여 90명 “美의회 쿠팡 서한은 사법주권 침해”
美대사관에 연명 항의서한 맞불
더불어민주당과 조국혁신당, 진보당 등 범여권 의원 90명은 28일 미국 정치권이 쿠팡 등 미국 기업 탄압을 중단하라는 서한을 보낸 데 대해 “대한민국의 사법주권을 침해하는 중대한 문제”라고 규탄했다. 이들은 역으로 미국 정치권의 부당한 압력을 중단하라는 항의 서한을 미 대사관에 보냈다.
이훈기 민주당 의원은 “이 사태를 잘못 처리하면 돈은 한국에서 벌고 미국 기업 행세를 하는 제2, 제3의 쿠팡이 줄줄이 나타날 것”이라고 경고했다. 박홍배 민주당 의원은 “미국 정치권의 부당한 요구가 수용될 경우 다국적 기업이 외교적 압력을 통해 국내 사법 절차에 개입하려는 위험한 선례로 이어질 수 있다”고 강조했다. 서한에는 대한민국의 사법주권과 독립적인 법 집행을 전적으로 존중하고, 특정 개인의 사법 절차 관련 요구를 외교·안보 협력과 연계하지 않으며 부당한 압력 및 요구를 즉각 중단할 것 등의 내용이 담겼다. 외교부 관계자는 “미 공화당 하원의원 54명이 주미대사 앞으로 보낸 항의 서한에 대한 답신을 검토하고 있다”고 밝혔다.
한웅희 최예슬 기자 han@kmib.co.kr
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