커져가는 영끌족 비명… 서울 주담대 연체율 최고점 육박
2월 연체율 0.36% 위험 신호
대출 규제·고금리에 시장 불안
가계대출 관리 강화에 부담↑
서울에서 주택담보대출을 통해 집을 샀지만 대출금을 갚지 못하고 연체하는 차주가 늘고 있다. 서울 집값은 통계 작성 이후 최고 수준까지 뛰었지만 금리 부담은 여전히 높은 수준이다. 대출 상환 여력이 좀처럼 회복되지 못하는 모습이다.
28일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 2월 말 서울 지역 주담대 연체율은 0.36%로 집계됐다. 지난해 5월 기록한 고점 0.37% 이후 9개월 만에 가장 높은 수준이다. 같은 기간 전국 평균 주담대 연체율 0.31%보다도 0.05% 포인트 높다.
주담대는 담보가 확실하고 장기간에 걸쳐 갚는 구조라 금융권에서는 비교적 안전한 대출로 분류된다. 이 때문에 연체율이 0.3%를 넘어서면 위험 신호로 해석된다. 금융권 관계자는 “주담대 연체율은 상승폭 자체는 크지 않지만, 차주들의 상환 부담이 누적되고 있음을 보여주는 징후로 봐야 한다”고 말했다.
연체율이 올라가는 배경에는 좀처럼 낮아지지 않는 금리 부담이 있다. 한은에 따르면 지난달 예금은행의 신규취급액 기준 주담대 금리는 연 4.34%로 2월보다 0.02%포인트 올랐다. 지난해 10월 이후 6개월 연속 상승세로, 2023년 11월(4.38%) 이후 2년 4개월 만에 가장 높은 수준이다.
주담대 지표금리로 활용되는 은행채 5년물 금리가 오르면서 대출금리도 함께 밀려 올라갔다. 은행연합회와 금융투자협회에 따르면 은행채 5년물(AAA) 금리는 지난 1월 3.58%에서 2월 3.73%, 3월 3.90%로 상승했다. 이혜영 한은 금융통계팀장은 “주담대 지표금리로 활용되는 은행채 5년물 등 장기금리는 3월 중동 전쟁 발발 여파로 시장금리가 상승하면서 함께 오름세를 보였다”고 설명했다.
시중은행의 대출금리도 여전히 높은 수준이다. 지난 22일 기준 5대 은행의 5년 변동형 주담대 금리는 연 4.18~6.78%로 집계됐다. 상단 금리가 7%에 가까운 상황에서 대출 원금 규모가 큰 차주일수록 이자 부담은 빠르게 커질 수밖에 없다.
반면 서울 아파트 가격은 고점을 새로 쓰고 있다. 지난 2월 서울 아파트 매매 실거래가격지수는 198.4를 기록해 2006년 1월 관련 통계 작성 이후 약 20년 만에 가장 높은 수준으로 올라섰다. 실제 거래된 아파트 가격 변동을 지수화한 이 통계는 2017년 11월을 100으로 놓고 산출된다. 서울 지수가 198.4라는 것은 서울 아파트 가격이 기준 시점의 두 배에 가까워졌다는 뜻이다.
집값 상승세가 이어지는 가운데 금융당국은 가계부채 관리 고삐를 다시 죄고 있다. 금융당국은 주요 5대 은행과 올해 주담대 규모를 전체 가계대출 증가분의 60% 안팎으로 관리하는 방안을 협의 중이다. 집값은 오르고 대출 문턱은 높아지는데 금리 부담까지 이어지면서, 서울 주택 시장은 가격 상승과 차주들의 상환 부담이 동시에 커지는 흐름이 당분간 이어질 것으로 보인다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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