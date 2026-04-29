고환율 효과 톡톡… 한은, 1분기 순이익 4조 ‘역대 최대’
작년 동기 대비 3배 넘게 늘어
법인세 증가로 세수 효자되나
한국은행의 올해 1분기 당기순이익이 역대 최대치를 기록했다. 1년 전보다 3배 넘게 불어난 규모다. 고환율 흐름이 이어지면서 외화 유가증권 운용 수익 등이 크게 늘어난 영향으로 풀이된다.
28일 한은 월별 대차대조표에 따르면 올해 3월 말 기준 한은의 누적 당기순이익은 4조2072억원으로 집계됐다. 지난해 1분기 1조3874억원과 비교하면 약 3배 증가한 수준이자 1분기 기준 역대 최대 규모다. 종전 최대치는 2020년 1분기 기록한 2조2165억원이었다. 올해 1분기에만 지난해 상반기 전체 순이익 4조5850억원에 맞먹는 이익을 낸 셈이다. 당기순이익은 총수익에서 비용과 세금 등을 제외한 최종 이익을 뜻한다.
한은의 손익은 주로 외화 유가증권 등 자산 운용에서 발생하는 이자수익과 매매손익으로 구성된다. 금리와 주가, 환율 변동이 수익성에 직접적인 영향을 미치는 구조다. 올해 1분기 원·달러 환율이 1470원(주간 종가 평균)에 육박하면서 외화 유가증권 관련 수익이 늘었고, 이는 순이익 급증으로 이어졌다.
한은이 호실적을 거두면서 올해 정부 세수에도 보탬이 될 전망이다. 한은은 매년 세전 순이익을 기준으로 법인세를 납부한다. 이후 남은 금액 가운데 일부를 법정적립금 등으로 쌓고, 나머지는 정부 세입으로 처리한다.
앞서 한은은 지난해 세전 기준 20조원이 넘는 순이익을 거두며 법인세로만 5조4375억원을 냈다. SK하이닉스의 법인세 납부액(5조6000억원)과도 맞먹는 수준이었다. 법인세를 내고 남은 세후 순이익도 역대 최대인 15조3275억원에 달했다. 한은은 이 가운데 10조7050억원을 정부 세입으로 넘겼다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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