캄보디아 거점 보이스피싱 조직 57명 구속 송치
검찰·금감원 등 사칭 516억원 편취
여성 가장 채팅으로 투자명목 사기
캄보디아에 거점을 둔 보이스피싱 등 2개 범죄조직원 57명이 검찰에 넘겨졌다.
충남경찰청 광역범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌상 사기, 통신사기피해환급법 위반 혐의 등으로 캄보디아 보이스피싱 범죄조직원 59명을 검거했다고 28일 밝혔다. 경찰은 이 중 57명을 구속 상태로 검찰에 송치했다.
경찰은 지난해 12월과 올해 1월 캄보디아 코리아전담반과 공조, 조직원 53명을 현지에서 검거했다. 경찰은 이들을 강제송환 및 강제 추방하는 형식으로 붙잡았다. 또 국내 입국해 있던 ‘송민호파’ 보이스피싱 가담자 6명을 추가로 검거했다.
한국인 총책 이름을 딴 송민호파는 지난해 2월부터 올해 1월 5일까지 캄보디아 프놈펜과 태국, 말레이시아 등에서 검사와 금융감독원, 은행연합회를 사칭해 368명으로부터 516억여원을 편취한 혐의를 받는다.
이들은 총책과 부총책, 3선(금융감독원), 2선(검사), 2.5선(은행연합회), 1선(법원 사무관)으로 역할을 분담했다. 피싱 대상이 범죄에 연루된 것처럼 속여 고립시킨 뒤 재산조사를 명목으로 금품을 가로챈 것으로 조사됐다.
다른 조직인 크리스파는 지난해 8~12월 캄보디아 몬돌끼리 지역에서 여성으로 가장해 채팅하며 피해자를 유혹한 뒤 가짜 가상자산 거래소 투자금 명목으로 돈을 가로챘다. 크리스파는 53명으로부터 23억여원을 편취한 혐의를 받는다.
경찰은 조직원 13명으로부터 마약류 양성 반응이 나와 추가 수사를 진행 중이다. 경찰 관계자는 “해외에 거점을 두고 활동하는 보이스피싱 및 투자사기 조직에 대해 국제공조를 강화해 단속을 확대할 것”이라고 말했다.
예산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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