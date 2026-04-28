넷플릭스, 법인세 소송 승소… 법원 “762억 중 687억 취소”
글로벌 동영상 스트리밍(OTT) 업체인 넷플릭스 한국법인이 조세 당국의 762억원 세금부과 처분에 불복해 낸 소송에서 사실상 승소했다.
서울행정법원 행정6부(재판장 나진이)는 28일 넷플릭스서비시스코리아(넷플릭스코리아)가 종로세무서장 등을 상대로 낸 법인세 등 부과처분 취소 청구소송에서 원고 일부 승소 판결했다. 재판부는 조세 당국이 부과한 762억원의 세금 중 687억원은 취소해야 한다고 판단했다.
국세청은 2021년 넷플릭스코리아에 대한 세무조사를 실시해 800억원대 세금을 부과했다. 조세심판을 거쳐 세금 규모는 일부 줄었지만 넷플릭스코리아는 이에 불복해 2023년 11월 소송을 제기했다.
재판부는 넷플릭스코리아가 미국 외 지역 법인의 본부 역할을 하는 네덜란드 법인에 지급한 수수료의 성격을 ‘사업소득’으로 판단했다. 한국과 네덜란드 정부 간 조세조약 등에 따라 사업소득에는 국내 과세권이 없다. 조세 당국은 해당 금원이 ‘사용료 소득’이며 원천징수가 가능하다는 주장을 폈지만 재판부는 받아들이지 않았다. 재판부는 “넷플릭스가 원고를 중간매개자로 해 서비스를 판매하는 것 자체가 국내 조세를 감소시키려는 목적의 조세회피 행위로 단정하기 어렵다”고 밝혔다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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