롯데百 인천점 “1조 백화점 노린다”… 새단장 후 3년만에 ‘그랜드 오픈’
[비즈 이슈]
내달 1일… 새 럭셔리관 마무리
세 번째 롯데타운 조성도 계획
롯데백화점 인천점(사진)이 3년에 걸친 새단장을 마무리했다. 서부 첫 1조원 백화점을 목표로 식품관, 여성 패션관, 럭셔리 패션관 등을 차례로 정비한 끝에 고객 앞에 첫 선을 보일 예정이다.
롯데백화점은 다음달 1일 리뉴얼한 인천점의 완전체를 공개하는 ‘그랜드 오픈’에 나선다고 28일 밝혔다. 2024년 4월부터 2년여간 정비에 들어갔던 럭셔리관이 재정비가 이달 말 마무리되면서 전체 개장 준비를 끝냈다.
새 럭셔리관의 핵심은 최고급 워치와 하이엔드 주얼리 상품군 확대다. 2025년에는 피아제와 불가리, 올해는 티파니, 부쉐론, 그라프 등을 차례로 도입했고, 몽클레르 매장도 국내 최대 규모로 개편했다.
인천점 리뉴얼은 2023년 12월 미래형 식품관인 푸드 애비뉴를 선보이며 시작됐다. 이듬해에는 체험형 프리미엄 뷰티관을 열었다. 지난해에는 경기 서부권 최대 프리미엄 키즈관과 여성 패션관을 새단장했다.
리뉴얼 공사가 진행되는 3년여간 상품군별 영업 중단이 이어졌지만, 매출은 오히려 2022년 대비 10% 이상 뛰어올랐다. 롯데백화점에 따르면 인천점의 올 1분기 실적은 점 지점 최상위권인 20%대였고, 지난해엔 연매출이 8300억 원으로 신기록을 세웠다.
인천점은 서울 명동과 잠실에 이어 롯데백화점의 세 번째 롯데타운을 위한 넥스트 타운화에도 나선다. 롯데타운은 롯데가 가진 쇼핑, 문화, 엔터테인먼트 요소를 집적한 복합지구다.
롯데백화점 관계자는 “인천은 전국에서 인구가 가장 급증하는 도시”라며 “인천버스터미널은 인천 지역에서 중요한 교통 허브이자 생활 편의시설 역할을 해온 만큼 이번 인천점과 함께 타운 형태로 개발하고 있다”고 설명했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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