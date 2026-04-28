‘통일교 1억 수수’ 권성동, 2심서도 징역 2년
재판부 “증거 다수… 죄질 중해”
2022년 대선을 앞두고 통일교에서 불법 정치자금 1억원을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 권성동 국민의힘 의원이 2심에서도 징역 2년을 선고받았다.
서울고법 형사2-1부(재판장 백승엽)는 28일 권 의원의 정치자금법 위반 혐의 선고 공판에서 항소를 기각하며 원심 판결을 유지했다.
권 의원은 20대 대통령 선거를 앞둔 2022년 1월 한학자 통일교 총재의 지시를 받은 윤영호 전 통일교 세계본부장에게서 윤석열정부의 교단 지원 등 청탁 명목으로 1억원을 수수한 혐의로 구속 기소됐다. 1심은 혐의를 모두 유죄로 인정해 징역 2년과 추징금 1억원을 선고했다.
재판부는 1심과 마찬가지로 권 의원이 윤 전 본부장에게서 청탁과 함께 1억원을 받은 혐의를 유죄로 인정했다. 함께 식사했지만 돈은 받지 않았다는 권 의원 측 주장에 대해 재판부는 “공소사실을 입증할 증거가 다수 있다”며 받아들이지 않았다.
이 사건이 김건희특검법상 수사 대상에 포함되지 않고 주요 증거가 위법하게 수집·사용됐다는 권 의원 측 주장도 배척됐다. 윤 전 본부장이 자신의 횡령 혐의를 벗기 위해 권 의원을 모함했다는 주장도 받아들여지지 않았다.
항소심 재판부는 “이 사건은 일반적인 정치자금법 위반 범행과 비교해 죄질이 훨씬 중해 엄중한 처벌이 불가피하다”며 “정치 권력과 특정 종교가 유착관계를 형성할 수 있는 위험을 야기하며 대의제 민주주의와 정교분리의 원칙인 헌법적 가치를 침해했다”고 밝혔다. 이어 “증거에 의해 공소사실이 인정됨에도 수사단계부터 줄곧 혐의를 부인하며 과오를 인정하지 않는다는 점에서 비난 가능성이 크다”고 질책했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사