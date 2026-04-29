LG상록재단, 화담숲길 ‘3대 동반 가족’ 초청행사 개최
LG상록재단은 5월 가정의 달의 맞아 다음 달 11일 ‘3대가 함께 걷는 화담숲길’(사진)을 주제로 가족 초청행사를 개최한다고 28일 밝혔다. 이번 행사는 자연 속에서 3대가 모여 정답게 얘기를 나누며 숲길을 걷는 경험을 선사하기 위해 기획됐다. 화담은 이 숲을 조성한 고(故) 구본무 회장의 아호이기도 하다.
행사 참여 가족들은 화담숲의 자연과 철학을 담은 복합문화공간 ‘화담채’ 전시를 관람하고, 화담숲을 배경으로 가족사진을 촬영하는 등 다양한 프로그램을 경험하게 된다. 매시간 ‘숲속 음악회’도 열린다.
행사는 사전 예약을 통해 신청한 조부모부터 손주까지 3대 동반 가족 2500명을 대상으로 진행될 예정이다. LG상록재단 관계자는 “숲에서 3세대가 함께 걷고 머무르며 추억을 쌓는 시간이 되길 기대한다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사