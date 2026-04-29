‘삼전닉스’ 후광에 ‘셔세권’ 아파트 거래 급증
셔틀버스 노선 인접지역 주목
대기업 3040 부부들 많이 찾아
삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 기업의 통근 버스가 다니는 수도권 남부지역 아파트가 ‘셔세권’(셔틀버스 노선 인접 지역)으로 불리며 주목받고 있다. 직주근접 수요에 최근 ‘삼전닉스’(삼성전자+SK하이닉스)의 역대급 성과 소식까지 더해지면서 집값도 들썩이고 있다.
28일 부동산 정보 앱 집품이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과, 지난 1분기 용인 기흥구의 아파트 매매량은 지난해 동기(1129건) 대비 118.7% 증가한 2470건으로 집계됐다. 기흥구에는 삼성전자 캠퍼스가 있다. 화성 동탄구의 매매량은 전년 동기(1225건) 대비 128.9% 늘어난 2805건을 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스의 통근 버스가 지나면서 학군지까지 갖춘 영향으로 풀이된다.
삼성전자 본사가 있는 수원 영통구는 1분기 총 1500건이 거래되며 전년(1165건) 거래량을 웃돌았다. SK하이닉스의 본사가 있는 이천시도 전년보다 거래가 늘었다. 이천시의 올 1분기 아파트 거래량은 432건으로, 전년 동기(319건) 대비 35.4% 증가했다.
거래가 활발해지면서 이들 지역은 집값도 크게 올랐다. 한국부동산원에 따르면 지난 23일 기준 용인 기흥구의 누적 아파트값 상승률은 4.00%였다. 지난해 같은 기간(-0.28%)과는 상반된 양상이다. 같은 기간 수원 영통구 상승률은 0.36%에서 3.45%로 폭등했고, 화성 동탄구는 올해 들어 2.67% 상승했다. 매수자들의 관심이 몰리며 온라인 커뮤니티에서는 ‘셔세권 단지 리스트’까지 제작돼 공유되고 있다.
한 업계 관계자는 “직주근접과 자녀 교육 두 마리 토끼를 모두 잡으려는 3040 대기업 종사자 부부들이 실거주 목적으로 많이 찾으면서 거래가 활발해진 것으로 보인다”고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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