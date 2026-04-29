‘손해보험 소비자보호 협의체’ 출범
손해보험협회는 금융 당국의 소비자 보호 강화 기조에 맞춰 금융권 최초로 ‘손해보험 소비자보호 협의체’를 출범했다고 28일 밝혔다. 협의체는 첫 회의를 열고 자동차보험 과실비율 인정기준 가이드라인에서 주관적으로 해석될 수 있는 표현을 객관적으로 바꾸기로 방향을 잡았다. 허위·과장 보험상품 광고를 미리 탐지하는 인공지능(AI) 광고심의 시스템을 구축하는 방안도 검토했다.
협의체는 안건 발굴, 심층 논의, 과제 이행, 사후 관리 등 4단계 절차를 통해 실질적인 변화를 만들겠다는 방침이다. 이병래 손보협회장은 환영사에서 “특정 이슈가 발생한 뒤 사후적·수동적으로 대응하던 기존의 방식을 벗어나 소비자 관점에서 업계가 스스로 개선 과제를 발굴하고 해결하는 패러다임의 대전환이 필요한 시점”이라고 강조했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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