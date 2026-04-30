전기차 보급 확대·V2G 상용화…‘탄소 제로’ 제주가 이끈다

[로컬&이슈]

올해 도내 전기차 5만대 시대 예고

재생에너지 수요처 확대로 이어져

발전 멈추는 ‘출력 제한’ 해소 기대

V2G·폐배터리 활용 에너지 저장도

제주도의 한 렌터카 업체에 'V2G' 전기차용 양방향 충전기가 설치돼 있다. 제주도 제공

제주시 애월읍에 사는 김모(37)씨는 최근 전기차 구매를 결심했다. 출퇴근 거리가 길어 유류비 부담이 큰 상황에서 기름값이 급등한 탓이다. 올해 초 ℓ당 1600원 수준이던 휘발유 가격은 2000원을 넘었고 김씨는 한 달 유류비만 30만원을 넘게 쓰고 있다.



2026년 전기차 보조금 지급 기준에 따르면 김씨는 정부·지자체 지원금 980만원(승용 중·대형 기준)에 다자녀 지원금 400만원을 추가로 받을 수 있다. 여기에 올해 새로 도입된 내연차량 매매 지원금 130만원까지 받을 수 있다. 김씨는 “차 판매금 600만원을 합치면 전기차 신차 가격에서 총 2110만원을 확보할 수 있고 월 연료비도 가정용 충전 기준 5만원 수준으로 크게 줄어든다”며 “어차피 바꿔야 할 차라면 몇 년 일찍 전기차로 전환하는 게 낫다고 판단했다”고 말했다.



김씨는 “올해부터 폐차하지 않아도 지원금을 받을 수 있어 부담이 줄었다”며 “주변에서도 청년, 생애 첫 구매, 신생아 출산 가정 등 다양한 혜택을 활용해 전기차 구매를 고민하는 사례가 많다”고 덧붙였다.



중동 악재 타고 수요 급증



미국과 이란 간 전쟁 여파로 기름값이 ℓ당 2000원을 돌파하자 제주에서 전기차 수요가 크게 늘고 있다. 정부가 2035년부터 내연기관 자동차 판매 제한을 검토하는 가운데 유가 불안 상황까지 겹치면서 도민들이 전기차 구매 시기를 앞당긴 것으로 보인다.



제주도에 따르면 지난 2월 10일 ‘상반기 전기차 민간보급사업’ 공고 이후 이달 24일까지 3800대 신청이 완료됐다. 공고 물량 4000대 중 95%가 두 달 만에 마감된 것이다. 지난해 같은 기간 대비 2.5배 증가한 수치다.



제주도는 4월 추가경정예산안에 177억원을 추가 편성해 올해 보급 물량을 당초 6351대에서 7530대로 늘리기로 했다. 이는 2013년 국내 최초로 전기차 민간 보급을 시작한 이후 최대 규모다.



예정 물량이 모두 소진되면 올해 말 도내 전기차는 5만대를 넘어 전체 운행 차량(역외 등록 차량 제외)의 12%에 이를 것으로 전망된다. 전국에서 가장 높은 비율이다.



전기차 수요 증가에는 유가 상승 큰 영향을 미쳤다. 호르무즈 해협 봉쇄 이후 유가가 급등세가 진정될 기미를 보이지 않고 있다. 정부가 ‘석유제품 최고가격제’를 시행하고 있지만 고유가 장기화 우려는 커지고 있다. 특히 기름값이 전국 최고 수준인 제주에서는 유가 불안이 도민들에게 큰 부담으로 작용한다.



도내 2만7000개 이상 충전 인프라가 구축된 점도 전기차 수요 증가의 배경으로 꼽힌다. 앞서 이재명 대통령은 지난달 제주를 찾아 중동 사태 장기화를 우려하며 에너지 전환의 속도를 높여야 한다고 강조한 바 있다.



‘탄소 제로’ 정책도 탄력



도내 한 공공기관 전기차 충전소에서 차량이 충전되고 있다. 제주도 제공

제주도는 전기차 보급 확대가 단순한 차량 교체를 넘어 ‘2035 탄소 제로’ 정책을 견인할 핵심 수단이 될 것으로 보고 있다. 내연기관차 감소로 대기오염과 온실가스 배출량을 줄이는 것은 물론 재생에너지의 소비처를 늘릴 수 있기 때문이다.



제주는 풍부한 바람과 일조량을 바탕으로 재생에너지 발전 비율이 24%를 넘는다. 발전 설비 비중도 43%를 초과한다. 지난해 4월에는 전국 최초로 4시간 동안 전력 수요를 100% 재생에너지로 충당하는 ‘일시적 RE100’을 달성하기도 했다. 문제는 전력망 한계로 발전시설 가동을 멈추는 ‘출력제한’이 잦다는 점이다. 이 때문에 발전사업자의 수익이 줄고 재생에너지의 활용률도 떨어지고 있다.



전기차가 늘면 재생에너지의 새로운 수요처가 확대돼 출력 제한이 줄고 생산된 전력을 안정적으로 소비할 수 있다. 나아가 전기차는 배터리를 통해 재생에너지를 저장하고 다시 전력망에 공급하는 ‘분산형 발전소’의 역할을 할 수 있다. 전기가 저렴한 시간대에는 차를 충전하고 전력 수요가 높아 가격이 비싼 시간대에는 반대로 전기를 판매하는 것이다. 현재 이 같은 기능을 갖춘 V2G(Vehicle-to-Grid) 차량은 현대차 아이오닉 9과 기아 EV9 등 일부 모델이다.



제주도는 오는 5월부터 해당 모델 차량을 소유한 도민 35명을 대상으로 V2G 실증사업을 시작한다. 2028년부터 일반 도민도 전기차를 통해 전기를 사고파는 거래가 가능하도록 제도화를 추진하고 있다.



에너지 저장 장치로 활용할 수 있는 전기차 보급이 확대되면 변전소나 송전망 신설 없이도 재생에너지를 안정적으로 활용할 수 있게 된다. 설비 건설 비용도 크게 낮출 수 있다. 화력발전 의존도를 줄이고 예비력 확보를 통해 전력망 안정화와 재생에너지 활용률을 높일 수 있다. 제주도의 ‘2035 탄소 중립’ 목표 달성에도 청신호가 켜진 셈이다.



전기차의 '사용 후 배터리'를 활용해 만든 농업용 자율형 이송 로봇. 제주도 제공

전기차에서 수거한 ‘사용 후 배터리’는 농기계 동력원으로 재활용되고 있다. 제주도는 올해 사용 후 배터리를 활용한 이동형 전동 농기계 100대를 농가에 보급한다. 수확물을 운반하는 이송 로봇과 비포장도로나 경사지에서도 안정적으로 주행이 가능한 전동 운반차 등 5종이 배치돼 고령화로 일손이 부족한 농촌 현장의 노동 부담을 덜 수 있을 것으로 기대된다.



김남진 제주도 혁신산업국장은 29일 “고유가 속에 정부가 에너지 대전환과 첨단산업 육성을 강조하면서 그간 제주도가 추진해 온 ‘2035 탄소 제로’ 정책이 탄력을 받고 있다”며 “전기차 보급 확대, V2G 상용화 등을 위한 국비 확보와 정책 세부 추진에 사활을 걸겠다”고 말했다.



제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 제주시 애월읍에 사는 김모(37)씨는 최근 전기차 구매를 결심했다. 출퇴근 거리가 길어 유류비 부담이 큰 상황에서 기름값이 급등한 탓이다. 올해 초 ℓ당 1600원 수준이던 휘발유 가격은 2000원을 넘었고 김씨는 한 달 유류비만 30만원을 넘게 쓰고 있다.2026년 전기차 보조금 지급 기준에 따르면 김씨는 정부·지자체 지원금 980만원(승용 중·대형 기준)에 다자녀 지원금 400만원을 추가로 받을 수 있다. 여기에 올해 새로 도입된 내연차량 매매 지원금 130만원까지 받을 수 있다. 김씨는 “차 판매금 600만원을 합치면 전기차 신차 가격에서 총 2110만원을 확보할 수 있고 월 연료비도 가정용 충전 기준 5만원 수준으로 크게 줄어든다”며 “어차피 바꿔야 할 차라면 몇 년 일찍 전기차로 전환하는 게 낫다고 판단했다”고 말했다.김씨는 “올해부터 폐차하지 않아도 지원금을 받을 수 있어 부담이 줄었다”며 “주변에서도 청년, 생애 첫 구매, 신생아 출산 가정 등 다양한 혜택을 활용해 전기차 구매를 고민하는 사례가 많다”고 덧붙였다.미국과 이란 간 전쟁 여파로 기름값이 ℓ당 2000원을 돌파하자 제주에서 전기차 수요가 크게 늘고 있다. 정부가 2035년부터 내연기관 자동차 판매 제한을 검토하는 가운데 유가 불안 상황까지 겹치면서 도민들이 전기차 구매 시기를 앞당긴 것으로 보인다.제주도에 따르면 지난 2월 10일 ‘상반기 전기차 민간보급사업’ 공고 이후 이달 24일까지 3800대 신청이 완료됐다. 공고 물량 4000대 중 95%가 두 달 만에 마감된 것이다. 지난해 같은 기간 대비 2.5배 증가한 수치다.제주도는 4월 추가경정예산안에 177억원을 추가 편성해 올해 보급 물량을 당초 6351대에서 7530대로 늘리기로 했다. 이는 2013년 국내 최초로 전기차 민간 보급을 시작한 이후 최대 규모다.예정 물량이 모두 소진되면 올해 말 도내 전기차는 5만대를 넘어 전체 운행 차량(역외 등록 차량 제외)의 12%에 이를 것으로 전망된다. 전국에서 가장 높은 비율이다.전기차 수요 증가에는 유가 상승 큰 영향을 미쳤다. 호르무즈 해협 봉쇄 이후 유가가 급등세가 진정될 기미를 보이지 않고 있다. 정부가 ‘석유제품 최고가격제’를 시행하고 있지만 고유가 장기화 우려는 커지고 있다. 특히 기름값이 전국 최고 수준인 제주에서는 유가 불안이 도민들에게 큰 부담으로 작용한다.도내 2만7000개 이상 충전 인프라가 구축된 점도 전기차 수요 증가의 배경으로 꼽힌다. 앞서 이재명 대통령은 지난달 제주를 찾아 중동 사태 장기화를 우려하며 에너지 전환의 속도를 높여야 한다고 강조한 바 있다.제주도는 전기차 보급 확대가 단순한 차량 교체를 넘어 ‘2035 탄소 제로’ 정책을 견인할 핵심 수단이 될 것으로 보고 있다. 내연기관차 감소로 대기오염과 온실가스 배출량을 줄이는 것은 물론 재생에너지의 소비처를 늘릴 수 있기 때문이다.제주는 풍부한 바람과 일조량을 바탕으로 재생에너지 발전 비율이 24%를 넘는다. 발전 설비 비중도 43%를 초과한다. 지난해 4월에는 전국 최초로 4시간 동안 전력 수요를 100% 재생에너지로 충당하는 ‘일시적 RE100’을 달성하기도 했다. 문제는 전력망 한계로 발전시설 가동을 멈추는 ‘출력제한’이 잦다는 점이다. 이 때문에 발전사업자의 수익이 줄고 재생에너지의 활용률도 떨어지고 있다.전기차가 늘면 재생에너지의 새로운 수요처가 확대돼 출력 제한이 줄고 생산된 전력을 안정적으로 소비할 수 있다. 나아가 전기차는 배터리를 통해 재생에너지를 저장하고 다시 전력망에 공급하는 ‘분산형 발전소’의 역할을 할 수 있다. 전기가 저렴한 시간대에는 차를 충전하고 전력 수요가 높아 가격이 비싼 시간대에는 반대로 전기를 판매하는 것이다. 현재 이 같은 기능을 갖춘 V2G(Vehicle-to-Grid) 차량은 현대차 아이오닉 9과 기아 EV9 등 일부 모델이다.제주도는 오는 5월부터 해당 모델 차량을 소유한 도민 35명을 대상으로 V2G 실증사업을 시작한다. 2028년부터 일반 도민도 전기차를 통해 전기를 사고파는 거래가 가능하도록 제도화를 추진하고 있다.에너지 저장 장치로 활용할 수 있는 전기차 보급이 확대되면 변전소나 송전망 신설 없이도 재생에너지를 안정적으로 활용할 수 있게 된다. 설비 건설 비용도 크게 낮출 수 있다. 화력발전 의존도를 줄이고 예비력 확보를 통해 전력망 안정화와 재생에너지 활용률을 높일 수 있다. 제주도의 ‘2035 탄소 중립’ 목표 달성에도 청신호가 켜진 셈이다.전기차에서 수거한 ‘사용 후 배터리’는 농기계 동력원으로 재활용되고 있다. 제주도는 올해 사용 후 배터리를 활용한 이동형 전동 농기계 100대를 농가에 보급한다. 수확물을 운반하는 이송 로봇과 비포장도로나 경사지에서도 안정적으로 주행이 가능한 전동 운반차 등 5종이 배치돼 고령화로 일손이 부족한 농촌 현장의 노동 부담을 덜 수 있을 것으로 기대된다.김남진 제주도 혁신산업국장은 29일 “고유가 속에 정부가 에너지 대전환과 첨단산업 육성을 강조하면서 그간 제주도가 추진해 온 ‘2035 탄소 제로’ 정책이 탄력을 받고 있다”며 “전기차 보급 확대, V2G 상용화 등을 위한 국비 확보와 정책 세부 추진에 사활을 걸겠다”고 말했다.제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지