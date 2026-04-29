2021년 이후 최대 흑자… 고부가가치 전략 통했다
LG디스플레이
LG디스플레이가 유기발광다이오드(OLED) 중심의 고부가가치 전략에 힘입어 3개 분기 연속 흑자를 이어가며 연간 영업이익 1조원 클럽 복귀에 청신호를 켰다.
지난 23일 공시에 따르면 LG디스플레이의 올해 1분기 연결 기준 영업이익은 1467억원으로 전년 동기 대비 338% 급증했다. 매출액은 5조5340억원을 기록했다. 이는 1분기 기준 코로나 특수를 누렸던 2021년 이후 최대 흑자 폭이다. 상각 전 영업이익(EBITDA)은 1조1410억원, EBITDA 이익률은 20.6%로 집계됐다.
계절적 비수기에도 OLED 매출 비중은 전년 동기보다 5% 포인트 늘어난 60%를 기록했다. OLED의 비중이 커지면서 면적당 판가는 전년 동기 대비 55% 상승했다. 제품별 매출 비중은 IT용 패널 37%, 모바일용 패널 및 기타 제품 37%, TV용 패널 16%, 차량용 패널 10% 순이었다.
LG디스플레이는 실적 개선 배경으로 OLED와 하이엔드 전략 고객 중심의 사업 포트폴리오, 원가 절감 기술, 운영 효율화 활동을 꼽는다. 원자재와 반도체 중심의 부품 가격 상승 등 업황 불확실성이 이어지는 상황에서도 모든 사업부가 ‘원팀’ 기조 아래 수익성 극대화에 집중한 결과라는 설명이다.
LG디스플레이는 차세대 성장 동력 확보를 위해 1조1000억원 규모의 신규 OLED 기술 투자도 발표했다. LG디스플레이는 “미래 성장 준비와 재무 건전성 확보 사이에서 적절한 균형점을 찾아 신중하면서도 유연하게 대응할 수 있는 의사결정 체계를 확립해 나가겠다”고 강조했다.
정철동 LG디스플레이 사장은 연초 파주 사업장에서 열린 임직원 타운홀에서 “전사적 노력으로 인한 원가 개선 및 품질 향상이 턴어라운드의 주요 동력이었다”며 “(지난해는) LG디스플레이의 저력을 확인하는 한 해가 됐다고 생각한다”고 말했다.
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