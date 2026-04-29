AI 전환 혁신 선언하고 전 직원 대대적 역량 강화에 나서
SK브로드밴드
SK브로드밴드는 올해 조직문화 핵심 키워드를 ‘인공지능(AI)과 일하기’로 설정하고, 모든 구성원의 AI 전문가화를 위한 대대적 역량 강화에 나선다.
지난해 AI 레벨 인증제 도입과 자율 학습 모임 ‘AI 스터디 메이트’ 등을 통해 AI 도입의 기초 체력을 다졌다면, 올해는 이를 실질적인 업무 성과로 연결하는 ‘인공지능 전환(AX) 혁신’ 원년으로 삼겠다는 전략이다.
이를 위해 SK브로드밴드는 오는 10월까지 전 구성원을 대상으로 AI 집중 교육 과정, ‘AI 에이전트 랩’을 본격 운영한다. 목표는 전 구성원의 9% 수준이었던 중급 이상 역량 보유자 ‘AI 퍼포머’를 20%인 400명까지 배 이상 확대하는 것이다.
AI 퍼포머들은 각자의 업무 영역에서 스스로 AI 에이전트를 개발하고 적용할 것으로 기대된다. 아울러 올해 말까지 전 직원이 초급 과정인 ‘AI 러너’를 수료해 개인과 조직의 역량을 골고루 끌어올릴 예정이다.
SK브로드밴드는 이밖에도 신입사원부터 임원, 팀장에 이르기까지 직급별 맞춤형 AI 리더십 과정을 필수화하고, 지역 사업장을 대상으로 한 포럼을 개최하는 등 전사가 하나의 AI 팀으로 움직일 수 있도록 부심하고 있다.
특히 ‘AI 인증제’를 한층 고도화해 인재 관리를 강화하고, 전사 ‘캔 미팅’(소그룹 회의)과 AI 활용 현황 시각화를 통해 우수 사례를 실시간으로 공유함으로써 AI 활용 문화를 전방위로 확산시킬 계획이다.
민부식 SK브로드밴드 기업문화센터장은 “2025년이 AI와 친숙해지는 과정이었다면, 2026년은 전 구성원이 AI 전문가가 돼 AI가 일하는 방식의 표준이 되는 해가 될 것”이라며 “구성원 스스로 AI 에이전트를 개발해 생산성을 혁신하는 문화를 정착시켜 실질적인 비즈니스 가치를 창출해 나가겠다”고 밝혔다.
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