‘햇살나눔’ 비전 아래 지속적인 사회공헌 전개
에쓰오일
에쓰오일은 ‘햇살나눔’이라는 비전 아래 지속적인 사회공헌 활동을 펼치고 있다고 29일 밝혔다.
에쓰오일은 영웅과 환경, 지역사회, 소외이웃을 대상으로 하는 ‘4대 지킴이 캠페인’으로 사회공헌에 앞장서고 있다. 최근 전남 완도군 공장 화재 진압 중 순직한 완도소방서 고(故) 박승원 소방위와 고 노태영 소방사의 유가족에게 각각 3000만원의 위로금을 전달하기도 했다.
에쓰오일은 또 지역 아동센터와 장애인·노인 복지시설 등을 지원하는 ‘주유소 나눔N’과 저소득가정에 난방유를 지원하는 ‘Hope to you(油)’, 발달장애인 ‘하트하트오케스트라’ 후원 등의 나눔 캠페인을 지속적으로 시행해오고 있다.
협력업체와의 동반성장도 도모한다. 에쓰오일은 지난해 70개 협력업체를 대상으로 안전보건 활동을 추진하며 예방 중심의 안전관리 체계를 구축했다. 공급망 전반의 안전관리 수준을 향상한 공로로 지난해 고용노동부 주관 ‘대·중소기업 안전보건 상생협력사업’ 평가에서 우수기업으로 선정됐다.
에쓰오일은 이와 함께 2022년부터 협력사 직원의 자녀와 사회복지기관이 추천한 대학생을 대상으로 장학제도를 운영해왔다. 협력업체 직원의 하절기 건강관리와 온열질환 예방을 위해 휴게시설도 지원한다.
에쓰오일 관계자는 “회사 핵심가치인 ‘나눔’을 실천하기 위해 어려운 이웃들에게 힘이 되는 든든한 후원자가 되는 동시에, 협력업체와 동반 성장하는 파트너 역할도 강화할 것”이라고 밝혔다.
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